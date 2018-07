PÅ FLYTTEFOT? Napolis Kalidou Koulibaly, Juventus’ Gonzalo Higuaín, Chelseas Eden Hazard, Real Madrids Gareth Bale og PSGs Neymar. Foto: AFP / AP / AP / AFP / AFP

Stor oversikt: Dette er sommerens heteste overgangsobjekter

Publisert: 17.07.18 14:32

FOTBALL 2018-07-17T12:32:00Z

VM er over, en ny sesong med klubbfotball nærmer seg, og det samme gjør overgangsfristen. I den anledning har VG sett på noen av de spillerne som er mest attraktive på overgangsmarkedet.

Silly Season er godt i gang, og på grunn av VM har det vært unormalt lite aktivitet i overgangsvinduet. Manchester United har hentet Fred , Liverpool har kjøpt Fabinho og Juventus har hentet Cristiano Ronaldo , for å nevne noe.

Det er likevel først nå vi kan vente oss at overgangsvinduet tar av. VG har satt sammen en liste (ikke rangert) over de heteste overgangsobjektene.

Eden Hazard og Thibaut Courtois

Den belgiske Chelsea-duoen var nylig med på å sikre 3.- plass for Belgia i VM, men om de blir med på å sikre gode plasseringer i Maurizio Sarris første sesong i Chelsea, gjenstår å se.

Eden Hazard har lenge flørtet med Real Madrid, og er en av de heteste kandidatene til å erstatte Cristiano Ronaldo. Los Blancos har også jaktet en ny keeper – på tross av at Keylor Navas gjør sine saker bra – og Thibaut Courtois skal være en av burvokterne de ønsker.

Courtois har ett år igjen av avtalen med Chelsea, og Marca melder at en overgang til Real Madrid er nært forestående.

Willian

En annen Chelsea-spiller som kan forlate Stamford Bridge, er Willian. Brassen fikk ikke mye spilletid under Antonio Conte forrige sesong, og har lenge blitt koblet til klubber som Manchester United og Barcelona. Spesielt Jose Mourino, manager for de røde djevlene, er en stor fan av kantspilleren.

Hvilken rolle Willian kommer til å ha under Sarri er ikke godt å si, men det skal ikke stå på tilbudene for den dribleglade 29-åringen.

Mateo Kovacic

Den tapende VM-finalisten Mateo Kovacic står fritt til å forlate Real Madrid, og har nok av beilere rundt omkring i Fotball-Europa. Ettersom Jorginho ser ut til å glippe for Manchester City, skal 24 år gamle Kovacic stå høyt på den regjerende seriemesterens ønskeliste.

Problemet skal være prisen Real Madrid ønsker. The Telegraph hevder at Real Madrid ønsker 80 millioner pund for kroaten, noe Manchester City ikke skal være lystne på å betale. Men at han forlater Real Madrid i løpet av sommeren, etter tre år på Santiago Bernabéu, er høyst sannsynlig.

Gonzalo Higuain

Han var Juventus’ dyreste spiller gjennom tidene før Cristiano Ronaldos ankomst, men kjøpet av Ronaldo gjør at Higuain sannsynlig forlater Torino-klubben.

30-åringen ble Juves toppscorer forrige sesong, men ifølge flere italienske medier er planen å kunne finansiere deler av Ronaldo-avtalen med pengene de får inn ved et Higuain-salg. Den argentinske spissen skal selv ikke være spesielt interessert i å forlate den italienske giganten, men samtidig skal man ikke se vekk fra at Higuain vil gjenforenes med Maurizio Sarri i Chelsea.

Aleksandr Golovin

En annen mann som kan ende opp i London, er stjerneskuddet Aleksandr Golovin. Han imponerte mange under VM i Russland, og nå skal han ifølge flere britiske medier være i ferd med å spikre en overgang til Chelsea.

Arsenal skal også ha fulgt med på 22-åringen, og i siste liten skal Monaco ha kastet seg inn i kampen om russeren. Golovin er en av de mest ettertraktede på overgangsmarkedet, og alt tyder på at han spiller for en storklubb neste sesong.

Robert Lewandowski

Han hamret inn scoringer for Borussia Dortmund, og fortsatte med det etter overgangen til Bayern München. Forrige sesong scoret han 29 Bundesliga-mål på 30 kamper. Likevel ønsker Robert Lewandowski seg bort fra den tyske giganten.

Målmaskinen har tidligere vært misfornøyd med støtten fra klubben, og har har blitt koblet til klubber som Real Madrid, Manchester United og Chelsea. Etter et skuffende VM med Polen, er dette sannsynligvis 30-åringens siste store mulighet til å finne seg en ny toppklubb.

Neymar

Det blir aldri stille rundt den brasilianske stjernen, selv om det bare er et knapt år siden han forlot Barcelona til fordel for PSG for over to milliarder kroner . Real Madrid-klubbpresident Florentino Pérez har etter sigende gjort brasilianeren til overgangsmål nummer én etter å ha mistet Cristiano Ronaldo til Juventus, men klubben har samtidig benektet at de har lagt inn bud på PSG-spilleren. Faktisk har de benektet det to ganger i sommer.

Øvrige overgangsobjekt Matteo Darmian (Manchester United)

Malcom (Bordeaux)

Matthjis de Ligt (Ajax)

Leon Bailey (Bayer Leverkusen)

Julian Brandt (Bayer Leverkusen)

Michy Batshuayi (Chelsea)

Andrea Belotti (Torino)

Ivan Perisic (Inter)

Nabil Fekir (Lyon)

Andre Gomes (Barcelona)

Kostas Manolas (Roma)

James Rodríguez (Real Madrid)

Richarlison (Watford)

Hirving Lozano (PSV)

Danny Rose (Tottenham)

Ryan Sessegnon (Fulham)

Wilfried Zaha (Crystal Palace)

Timo Werner (RB Leipzig)

Neymar skal angivelig ha vært misfornøyd med tingenes tilstand i sin første sesong i den franske hovedstaden, men kan han latt seg overbevise til å bli av den nye manageren Thomas Tuchel. Eks-Borussia Dortmund-treneren skal i hvert fall være svært ivrig etter å bygge sitt lag rundt Neymar.

Gareth Bale

Har slitt stort med skader og var heller ikke garantert plass i startelleveren til Real Madrid forrige sesong. Så herjet han i Champions League-finalen, men ordene etter triumfen mot Liverpool var ikke betryggende for Real Madrid-fansen som ønsker å beholde ham.

«Jeg trenger å spille uke ut og uke inn», sa waliseren, og satte med det enda mer fart på ryktene om at forrige sesong var hans siste i den spanske hovedstaden. Ifølge britiske medier er Manchester United virkelig interessert i å sikre seg kantspillerens tjenester, men med Cristiano Ronaldo borte fra Santiago Bernabéu er det nå et spørsmål om Real Madrid er villige til å selge.

Anthony Martial

Har enda ikke klart å overbevise Manchester United-manager José Mourinho ordentlig. 22-åringen var visst sterkt ønsket av Juventus, men så fikk italienerne kloa i Cristiano Ronaldo, og da er ikke behovet det samme for dem.

Det skal imidlertid ikke mangle på interesse. Chelsea og Tottenham er nevnt av britisk presse, samtidig som Bayern München skal være på utkikk etter en arvtager til Arjen Robben. Det er slettes ikke utenkelig at Martial forsvinner ut dørene på Old Trafford før sommeren er over, men det siste fra England er at Mourinho skal være villig til å gi angriperen én siste sjanse til å overbevise i den røde trøya.

Alisson

Roma-keeperen overbeviste stort i Champions League forrige sesong og ble foretrukket fremfor Ederson i Brasils lite overbevisende opptreden i Russland-VM. Da blir man også ettertraktet på overgangsmarkedet.

Slaget om 25-åringene skal etter sigende stå mellom Real Madrid, Chelsea og Liverpool, der det i øyeblikket kan se ut som om det er blåtrøyene fra London som ligger best an. Roma har imidlertid ingen planer om å la burvokteren gå billig. Prislappen ligger på godt over 500 millioner kroner.

VG Direkte: Liverpool skal ha lagt inn megabud

Kalidou Koulibaly

Den 27 år gamle senegaleseren skal allerede ha vært ønsket i London i lang tid, og interessen for Napoli-stopperen ble ikke mindre av at manager Maurizio Sarri gikk fra den italienske til den engelske klubben.

Sarri har allerede tatt med seg midtbanespiller Jorghino, så det spørs hvor giret Napoli er på å miste nok en stjerne i sommer. Men om han går, blir det i hvert fall penger i kassen. Koulibaly skal ha fått en prislapp på seg. Den lyder på intet mindre enn 760 millioner kroner.

Toby Alderweireld

Slet med skader og spilletid forrige sesong og startet bare tre Premier League-kamper etter nyttår. Skal ikke være helt fornøyd med tingenes tilstand i London-klubben, blant annet ikke med lønnen, men har to år igjen av kontrakten.

Manchester United har seilet opp som den mest sannsynlige destinasjonen – dersom han forlater Tottenham, men det spørs om De røde djevlene er villige til å punge ut for det Spurs krever i overgangssum: angivelig 665 millioner kroner.

Sander Berge

Vi gjør plass til en nordmann på listen. Sander Berge har slitt med skade, men 20-åringen har vært sterkt ønsket i Spania og Italia, og det skal også være interesse blant Bundesliga- og Premier League-klubber også.

Kan komme til å slå Mohamed Elyounoussis rekordovergang til Southampton dersom han forlater Genk, og de mest konkrete sannsynlige stoppestedene for midtbanespilleren er La Liga-erkerivalene Sevilla og Real Betis – samt Serie A-klubben Fiorentina. Siste nytt er at Genk i sommer avslo et bud på drøye 110 millioner kroner fra Fiorentina.