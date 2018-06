I SLAGET: Romelu Lukaku står nå med 15 landslagsmål på sine 10 siste kamper for Belgia. Foto: MARCOS BRINDICCI / Reuters

Lukaku fra dvale til dobbel i belgisk storseier

Publisert: 18.06.18 18:53

(Belgia – Panama 3–0) Etter å ha vært totalt fraværende i store deler av kampen, skrudde Romelu Lukaku (25) på storformen og sørget for en komfortabel seier.

Belgia hadde lenge problemer med å bryte ned Panama, og Lukaku var selve bildet på et lag som lenge var frustrerende å se på: Manchester Uniteds tankspiss var i første omgang borti ballen kun syv ganger – hele syv mindre enn noen annen spiller på banen.

Men etter pausen våknet den belgiske bjørnen. Etter at Dries Mertens hadde sørget for 1–0 med en vidunderlig volley, scoret Lukaku to ganger etter flotte fremspill av to andre Premier League-stjerner: Kevin De Bruyne og Eden Hazard.

Kampen ble på forhånd omtalt som den kanskje mest ubalanserte i hele VM-gruppespillet, men det var det innledningsvis få tegn til på banen: Belgias balltempo var lavt, bevegelsene få, og Panama hadde knapt problemer med å rydde unna i første omgang.

Den eneste som kunne virke noe preget av stundens alvor, var – paradoksalt nok – den røslige og rutinerte kapteinen Román Torres (32), som ved to anledninger holdt på å dele ut åpningsmålet til belgierne: Først da hans hasardiøse tilbakespill skapte en kjempemulighet for Hazard, deretter da hans klønete og ukontrollerte klarering snek seg like utenfor stolpen.

– Det har ikke helt lyktes for Hazard så langt. Han er fortsatt en du vil ha på laget fordi han kan endre kampen når som helst, men jeg synes ikke spillerne foran ham har hjulpet ham med bevegelser, sa Hazards Chelsea-kamerat Cesc Fàbregas i BBC s studio i pausen.

Mens kritikken haglet over Belgia i TV-studioer og på sosiale medier, brukte landslagssjef Roberto Martínez og hans assistent Thierry Henry pausen effektivt. For før to minutter var spilt i den andre omgangen, hadde Napoli-stjernen Dries Mertens sendt Belgia opp i 1–0 på en helvolley som fikk den gamle storscoreren Henry til å hoppe opp fra benken.

I Italia har Mertens fått det for anledningen svært passende kallenavnet «Il Apriscatole» . Boksåpneren.

Og da boksen endelig var åpnet, kunne resten av stjernene forsyne seg: Kevin De Bruyne kjærtegnet ballen inn foran mål med utsiden av høyrefoten, og Lukaku stanget ballen i mål til 2–0. Deretter slo Hazard en gjennombruddspasning til samme mann, som elegant chippet inn sin andre scoring for kvelden.

Dermed tar Lukaku med seg storformen inn i VM. Nå står han med 15 mål på sine siste 10 landskamper, og toppscorertittelen har kanskje fått en ny favoritt.