PRINSENS PARK: 19 år gamle Kylian Mbappé spiller til daglig på Parc des Princes i Paris. Lørdag gjorde den franske fotballprinsen Kazan Arena til sin lekestue. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Sensasjonelle Mbappé sendte Messi ut av VM

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 30.06.18 17:53

FOTBALL 2018-06-30T15:53:16Z

KAZAN (VG) (Frankrike – Argentina 4–3) Han var ikke født da Frankrike vant VM-gull på hjemmebane i 1998. 20 år senere viser Kylian Mbappé (19) vei mot en ny triumf.

«Kjedelige Frankrike» fra gruppespillet er brått byttet ut med offensive, underholdende, spinnville, grenseløse, spennende Frankrike. Ledestjernen er den mest spennende av dem alle: Mbappé, som i gruppespillet ble tidenes yngste målscorer for Frankrike i et mesterskap, risset sitt eget navn enda litt dypere inn i fransk fotballhistorie med en dominerende prestasjon til 10 på børsen.

Han scoret to flotte mål, men ikke bare dét. Han forårsaket en straffe, et svært farlig frispark, tre argentinske gulkort og en hel del hodebry for et kaotisk argentinsk forsvar.

Og han ødela det som kanskje var Lionel Messis siste sjanse til å vinne et VM-gull.

Monsterløp

Men det var argentinerne som vant kampen på tribunen. Frankrike-fansen var under 5000 og kun synlige på et liten del av den ene kortsiden, mens argentinerne – nesten alle i lyseblå og hvit drakt – var over 25.000 og ga inntrykk av at kampen ble spilt i Buenos Aires.

Stjernespekkede Frankrike, som fikk mye kritikk for defensiv og lite underholdende fotball i gruppespillet, var imidlertid det beste laget på banen fra start. Plutselig så «Les Bleus» ut som laget de – på papiret – burde være.

I hovedrollen: Kylian Mbappé. 19 år, tidenes nest dyreste fotballspiller og tilsynelatende de raskeste bena på russisk jord. Elleve minutter var gått da den franske fotballprinsen satte på turboen fra midtbanen og ga seg ut på et ellevilt raid som endte i straffespark samt fartsbot og gult kort til Marcos Rojo. Forsvarsspillet var klønete og helten fra Argentinas forrige kamp var nå synderen.

Den utskjelte Antoine Griezmann, som fra før hadde skutt et frispark i tverrliggeren, scoret sitt andre straffespark i mesterskapet.

Men det meste handlet om Mbappé i første omgang. Fenomenet med flammer i føttene var centimetere unna å skaffe en ny straffe til Frankrike, men det ble frispark fra 16 meter og nytt gult kort, denne gangen til Nicolás Tagliafico.

VG-børsen Frankrike - Argentina FRANKRIKE (4–2–3–1): Hugo Lloris 4 - Benjamin Pavard 6 - Raphaël Varane 6 - Samuel Umtiti 6 - Lucas Hernández 5 - Blaise Matuidi 5 - N’Golo Kanté 7 - Paul Pogba 6 - Antoine Griezmann 7 - Olivier Giroud 5 - Kylian Mbappé 10 BB Sum totalt 11 mann: 67 ARGENTINA (4–3–3): Franco Armani 4 - Gabriel Mercado 5 - Nicolas Otamendi 4 - Marcos Rojo 3 - Nicolas Tagliafico 3 - Enzo Pérez 4 - Javier Mascherano 5 - Ever Banega 6 - Ángel Di María 7 - Lionel Messi 6 - Cristian Pavón 5 Innbyttere: Federico Fazio - 4 Sum totalt 11 mann: 52 Sjanser: 6-4 Terningkast på kampen: 5 Dommer: Alireza Faghani - Veldig bra kontroll på kampen. Godt regime på gule kort og advasler. Gjør helt rett på det tidlige straffesparket til Frankrike. Vurdert av: Yngve Gjerde, Arilas Berg Ould-Saada og Mikal Aaserud

Den storslagne Frankrike-starten satte en støkk i det argentinske publikummet, men de våknet plutselig da Ángel Di María – ut av intet – utlignet med en kanonkule fra distanse som tok Hugo Lloris helt på sengen. Dermed var det, litt imot spillets gang, 1–1 til pause.

Uventet volley

Like etter pause dukket Lionel Messi omsider opp. Mannen som nesten alt har handlet om før denne kampen, fant et lite rom i Frankrike feltet og avsluttet mot mål. I utgangspunktet var det ufarlig, men forsvarsspilleren Gabriel Mercado – av alle – fikk et touch på ballen og sendte den i mål.

Tydeligvis var det ettermiddagen for uventede målscorere, for da Frankrike slo tilbake, var det 22 år gamle Benjamin Pavard som sto for scoringen. Høyrebacken, som opprinnelig er midtstopper i tyske Stuttgart, er utvilsomt troppens minst kjente spiller. Med et volleyskudd fra oven, skrudd rett i krysset, utlignet han for de mørkeblå.

Resten er historie, og den handler om Kylian Mbappé Lottin, tenåringen fra en forstad i Paris som ikke engang var født da Frankrike vant VM på hjemmebane for 20 år siden.

Først scoret han fra skrått hold etter en iskald skuddfinte, så økte han til 4–2 med en velplassert avslutning etter flott fremspill av Olivier Giroud.

Mbappé har ofte blitt sammenlignet med Lionel Messi. Det er selvfølgelig altfor tidlig å sette 19-åringen og 31-åringen opp mot hverandre. Men denne ettermiddagen i Kazan var det franskmannen – ikke argentineren – som så ut til å være fra en annen planet.

Det var lite Sergio Agüeros redusering på overtid kunne gjøre med det.

Snipp, snapp, snute, Messi er ute, og Frankrike? De er i rute.