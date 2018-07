KAPTEIN: Nigerias Jon Obi Mikel. Foto: SERGIO PEREZ / REUTERS

Mikel avslører kidnappingsdrama rett før avgjørende VM-kamp

Publisert: 03.07.18 13:28 Oppdatert: 03.07.18 13:41

FOTBALL 2018-07-03T11:28:48Z

Bare timer før John Obi Mikel skulle spille den avgjørende gruppespillskampen mot Argentina, fikk den tidligere Lyn-spilleren vite at faren var kidnappet.

– Jeg var forvirret og visste ikke hva jeg skulle gjøre, men jeg visste at jeg ikke kunne skuffe 180 millioner nigerianere. Jeg måtte stenge det ute av hodet mitt og representere landet mitt først. Og jeg ble fortalt at de kom til å skyte faren min umiddelbart dersom jeg fortalte det til noen.

Det sier John Obi Mikel til ESPN , som skriver at Mikel ble ringt opp med den forferdelig nyheten bare fire timer før avspark i den avgjørende VM-kampen mot Argentina.

– Jeg ønsket ikke å snakke med treneren om det, for jeg ville ikke at det skulle bli en distraksjon for dem eller resten av laget foran en så viktig kamp. Så selv om jeg hadde lyst til å snakke om det, kunne jeg ikke, forteller Mikel.

Politiet har bekreftet kidnappingshistorien hans, ifølge NTB.

– Michael Obi, faren til Nigerias kaptein, har fått tilbake sin frihet, sier talsperson Ebere Amaraizu for politiet i byen Enugu i sørøstlige Nigeria.

Obi ble truet med en pistol da han ble kidnappet sist torsdag. Ifølge politiet ble han ikke skadd mens han var i fangenskap, men han ble tvunget til å gå barføtt i rundt fem kilometer i kraftig regnvær.

– Kidnapperne ringte og krevde 10 millioner naira (ca. 225.000 kroner) før politiet etter hvert gjennomførte en operasjon på bakgrunn av innhentet informasjon. I redningsaksjonen ble det avfyrt skudd fra begge sider, noe som gjorde at kidnapperne ble tvunget til å forlate offeret i skogen. Da ble han raskt reddet, sier Amaraizu ifølge ESPN.

Politiet har ikke pågrepet noen i saken, men de skal være på sporet av kidnapperne, melder NTB, og skriver at det er ikke første gang Mikels far har vært kidnappet. I 2011 ble han tatt i sentrum av byen Jos .

Kidnapping av prominente personer og deres familiemedlemmer er vanlig i sørlige Nigeria. Som regel blir de løslatt uskadd etter at løsepenger er betalt.

John Obi Mikel var i Lyn i norsk fotball mellom 2004 og 2006. Etter mye støy meldte han deretter overgang til Chelsea, der han ble fram til i fjor sommer. Det siste året har 31-åringen, som var kaptein for Nigeria under VM, spilt i Kina.