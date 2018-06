VISE-STATSMINISTER: Vitalij Mutko var sportsminister mot Sotsji-OL i 2014. Nå er han visestatsminister. Han er også valgt fotballpresident, men har i øyeblikket «pause» fra den jobben i påvente av CAS-anken om utestengning fra OL på livstid. Foto: SERGEI KARPUKHIN / X00944

«Doping-ministeren» holdt tale på Russland-treningen

Publisert: 17.06.18 13:21 Oppdatert: 17.06.18 14:00

FOTBALL 2018-06-17T11:21:47Z

MOSKVA (VG) Vitalij Mutko (59) er utestengt fra OL på livstid som følge av McLaren-rapporten. Søndag dukket han opp og holdt tale på treningen til Russlands VM-lag.

Han er nå visestatsminister, men hadde jobben som sportsminister opp mot og under vinter-OL i Sotsji i 2014. Mutko ble forfremmet til sin nåværende jobb i regjeringen i oktober 2016.

I McLaren-rapporten står det klart at Mutko kjente til dopingen. Det vises til varsleren Grigorij Rodtsjenkov , den tidligere sjefen for Moskvas dopinglaboratorium.

«Dr. Rodtsjenkov har bevis for at det i flere av hans jevnlige møter med viseminister Nagornykh om dopingjukset, fortalte Nagornykh ham at sportsminister Mutko kjente til alt», heter det i McLaren-rapporten.

«Rodtsjenkov mener det er utenkelig at sportsministeren ikke var klar over ordningen med å dekke over dopingprøver», heter det videre.

Mutko holdt tale for spillerne før de forlater sin base i Novogorsk og flyr til St. Petersburg, der de tirsdag skal spille mot Egypt, skriver avisen Sport Ekspress.

Det er ikke gjort noe forsøk på å skjule Mutkos besøk. Det russiske fotballforbundets twitter-konto har lagt ut en melding og et bilde fra seansen.

Mutko har hele tiden benektet at det har vært noe statlig drevet dopingprogram. Han mener det er spekulasjoner og har gått til utallige angrep mot varsleren Rodtsjenkov. McLaren-rapporten konkluderer med det motsatte: At det var en statlig styrt dopingplan mot Sotsji-lekene.

McLaren-rapporten handler hovedsakelig om vinteridrett, men er også innom fotball. Og Mutko er også Russlands fotballpresident - selv om han nå har tatt en «pause» fra dette vervet i påvente av en CAS-behandling av OL-utestengningen hans.

Ifølge WADA-rapporten «forsvant» 11 positive dopingprøver fra fotballspillere i den russiske ligaen.

Mutko er også leder for «regjeringens koordineringsråd for fotball-VM».

Optimismen er stor blant russerne etter at deres før VM utskjelte landslag vant hele 5–0 i åpningskampen mot Saudi-Arabia i Moskva.

– Jeg skulle gjerne se at vi vant 5–0 også over Egypt, men det er ikke noe problem om vi spiller på vårt (beste) nivå og tar tre poeng, sa Mutko i talen til de russiske landslagsspillerne søndag, melder nettsiden sport24.ru.