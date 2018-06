VÅTT: Åge Hareide sammen med Christian Eriksen og Simon Kjær på onsdagens trening. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hareide 16 kamper uten tap: Møtt av skybrudd

Publisert: 20.06.18 16:54

FOTBALL 2018-06-20T14:54:50Z

SAMARA (VG) Danmark har 16 kamper på rad uten tap. Men i den første VM-kampen var det et skybrudd av målsjanser imot. Åge Hareide (64) er likevel ikke bekymret.

– Jeg hadde vært bekymret hvis det ikke hadde vært for at det var en enkeltkamp. Men dette er den kampen av de siste 16 som vi har hatt flest sjanser imot, sier Hareide dagen før VM-kampen mot Australia i Samara.

Der overrasket himmelen seg med å åpne alle sine sluser over Danmarks landslagstrener og hans utvalgte. Hareide måtte kle på seg, mens spillerne hans fikk seg en ufrivillig dusj i starten på treningen.

– Det kan i seg selv være bekymrende at vi får så mange målsjanser imot, men det skjedde på et tidspunkt der Peru kastet mange spillere frem - og vi fikk samtidig to gode målsjanser mot. Peru brakte oss litt ut av balanse, innrømmer han.

– Jeg er ikke så bekymret for forsvarsspillet, men vi skal være bedre mot Australia.

Mange vil anse Danmark som favoritt mot Australia, men Åge Hareide er forsiktig:

– De lagene som vi kanskje synes er svake, gjør det meget godt her i VM. Og favorittene har slitt i starten. De fleste lagene er godt organisert og flinke defensivt.

Hareide roser «nye Australia» under nederlandske Bert van Marwijks ledelse:

– Etter at han overtok, har Australia blitt bedre og bedre. Det har skiftet måte å spille på. Jeg forventer en hard kamp.

– De sterkeste hodene vinner torsdagens kamp, mener Hareide.

Bert van Marwijk (66) er mannen som førte Nederland til VM-finalen i 2002. Han er svært lite meddelsom foran torsdagens kamp i Samara. Australia tapte sin første kamp 2–1 mot Frankrike, mens Danmark vant 1–0 over Peru.

– Danmark er nummer 12 i verden. Det sier alt. De er fysisk sterke. De har høyere spillere. Høyden er et våpen for Danmark, sier van Marwijk, som hadde Danmarks assistenttrener Jon Dahl Tomasson som sin matchvinner da han førte Feyenoord til UEFA-cup-triumf i 2002.

Åge Hareide vil neppe gjøre andre endringer enn at Lasse Schöne erstatter William Kvist, som pådro seg ribbeinsbrudd i 1. omgang av kampen mot Peru .

Det spekuleres i om Pione Sisto og Nicolai Jørgensen kan bli erstattet av henholdsvis Martin Braithwaite og Kasper Dolberg, men det vil neppe skje.

Hareide er en «never-change-a-winning-team»-mann.