LØPSMASKIN: Aleksandr Golovin, her under tirsdagens kamp mot Egypt, løp mest av alle på banen i åpningskampen mot Saudi-Arabia: 12,7 kilometer! Foto: Efrem Lukatsky / AP

Russlands VM-løping vekker oppsikt: – Synd for spillerne

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 20.06.18 13:26

Russland har fått en drømmestart på sitt VM. Nøkkelen til suksess ligger kanskje i lagets massive løpskapasitet.

Russerne er nemlig det laget som har løpt desidert mest så langt i VM. 118 kilometer i den første kampen mot Saudi-Arabia, og 115 kilometer mot Egypt tirsdag, er så langt mesterskapets to høyeste noteringer. Langt over neste lag, Egypt på 112 kilometer, og over en mil høyere enn snittet (105 kilometer).

– Disse tallene er oppsiktsvekkende, og underbygger betydningen av fysisk kapasitet og stamina, også i en teknisk idrett som fotball. Det er åpenbart at det russiske laget fremstår godt trent, noe som vil komme godt med i et langt mesterskap, sier VG-sportens kommentator Leif Welhaven.

Med hele 69 sprinter i åpningskampen mot Saudi-Arabia topper russeren Aleksandr Golovin statistikken for hele VM.

– For å gjennomføre så mange gjentagende eksplosive akselerasjoner, må du være i kjempeform. Russerne er ekstra motiverte på hjemmebane, men i lys av at antidopingarbeidet i Russland ligger nede for brukket rygg, er det greit å være klar over at det er viktig med testing i fotball. Det er en meget fysisk krevende idrett, sier TV 2s dopingekspert Mads Kaggestad.

Disse VM-lagene løper mest 1. Russland 118 kilometer (første kamp) 2. Russland 115 km (andre kamp) 3. Egypt 112 km (første kamp) 4. Uruguay og Australia 111 km 6. Danmark, Tyskland, Polen og Egypt (andre kamp) 110 km 10. Serbia 109 km 11. Sveits 108 km 12. Costa Rica og Senegal 107 km 14. Mexico 106 km Snitt: 105 km Kilde: FIFA.

– Ikke til å unngå

På sosiale medier er det mange som stiller kritiske spørsmål ved de russiske løpstallene, og setter disse i sammenheng med avsløringene om statsautorisert doping i russisk idrett. «Et eller annet sted sitter Grigorij Rodtsjenkov (russisk dopingvarsler og tidligere laboratorium-direktør) og er alt annet enn overrasket», skriver statistikk-entusiast Jan Tore Guggedal på Twitter .

For bare to dager sendte tyske ARD, som tidligere har avslørt statsautorisert dopingbruk i russisk idrett, en film med nye påstander om dopingbruk i russisk fotball.

Etter to seirer på to kamper og 8–1 i målforskjell i VM fikk Russland-trener Stanislav Tsjersjeov spørsmål av VG om han hadde en melding til verden om det russiske landslagets holdning til ARDs påstander. Svaret lød, etter mye om og men, som følger: «Dette er en pressekonferanse om kampen. Dette har ikke noe med kampen å gjøre. Jeg svarer med glede på spørsmål om kampen.»

– Bakteppet i russisk idrett er som det er, og da vil en statistikk som denne (løpingen) automatisk medføre at det stilles noen spørsmål, sier Leif Welhaven.

– Det er på ingen måte dekning for å hevde at det ligger noe ulovlig bak dette lagets prestasjoner, men i en tid der det er avslørt institusjonalisert doping i Russland, og der de nekter å etterkomme Wadas helt rimelige krav, er det ikke til å unngå at spørsmålene kommer. Og det kloke hadde vært å svare på dem åpent og ærlig, og ikke tro at man kan diktere det offentlige ordskiftet, sier han.

– Ikke utøvernes skyld

Kaggestad mener Russlands nylige dopinghistorikk «svekker troverdigheten» til lagets oppsiktsvekkende fysiske prestasjoner i de to første VM-kampene.

– Det er synd for spillerne og for sporten at man må leve med usikkerheten. Det er ikke utøvernes skyld, men lederne og systemets skyld, sier dopingeksperten og understreker:

– Jeg sier ikke at russerne er dopet. Selvfølgelig er de kjempemotivert til å spille på hjemmebane. Men jeg sier bare at det fysiske har kjempestor effekt i fotball, så det er viktig å ta antidopingarbeid på alvor. Og når det gjelder Russland, så er ikke antidopingarbeidet deres WADA-godkjent.