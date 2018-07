Thomas Grøgaard, her i aksjon i en kamp mot Strømsgodset fra 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kritiserer Odd etter spilleravskjeder: - Håpløst

Publisert: 18.07.18 14:32

FOTBALL 2018-07-18T12:32:00Z

Odd-telemarkingene Thomas Grøgaard (24) og Viljar Myhra (21) forlater Odd gratis etter sesongen. «Vanskelig å beholde alle», sier Odd-ledelsen. «Håpløst», mener Eurosport-ekspert Christian Gauseth.

Mandag ble det klart at Grøgaard (til Brann) følger Myhra (til Strømsgodset) ut av portene på Skagerak Arena. Begge telemarkingene har takket nei til kontraktsforslag fra Odd , og har valgt å gå til Eliteserie-rivaler som bosman-spillere. Slik klubbdrift reagerer Eurosport-ekspert Gauseth på.

– Grøgaard og Myhra er egenoppfostret kvalitet som begge skulle drive penger inn i klubbkassa den dagen de dro. Nå sitter Odd igjen med null, sier Gauseth, og sikter til at begge spillerne går ved kontraktens utløp.

Odds daglige leder Einar Håndlykken forklarer spillernes valg på følgende måte:

– Det her er nok to spillere som frykter lite spilletid. Vi skulle gjerne hatt en kjempestor overgangssum for begge to, men det er ikke sånn at vi får alt vi ønsker oss, sier Håndlykken.

– Lommerusk for keeperen

Odd får ingenting for Grøgaard, men får i følge Håndlykken en utdanningskompensasjon på 650.000 kroner for Myhra. Håndlykken sier de gjerne skulle beholdt sisteskansen, men synes at kompensasjonen er god for en keeper som sliter benken i Eliteserien.

– Vi kunne fått litt mer for ham til jul, men det valgte vi å takke nei til, fordi vi ønsket å beholde ham og fordi vi må ha best mulige spillere til både Eliteserien og laget vårt i 2. div, sier Håndlykken til VG.

Gauseth mener imidlertid at kompensasjonen Odd får er alt for lav til å kunne være fornøyd.

– Alle som driver med fotball kan se at 650.000 for Myhra og det talentet han har, og de fremtidsutsiktene han har ,er lommerusk, sier Gauseth, og legger til «vi snakkes om et år, og får se markedsverdien hans da»

– Det er fristende å være spydig overfor Gauseth, men jeg lar vær å kommentere det, svarer Håndlykken.

– Håpløst

Odd har de siste årene vært en av Norges ledende klubber på talentutvikling. Odd-treneren er likevel ubekymret over at to telemarkinger nå forsvinner.

– Odd består av 70 prosent telemarkinger, så at noen forsvinner er helt logisk, sier Fagermo til VG .

Dette sa Fagermo om Myhra før han valgte Strømsgodset:

Også Odd-lederen Håndlykken tar telemarkingenes klubbskifte med fatning.

– Det er sånn fotballen er, noen kommer og noen går. Odd har hatt fire av landets største keeper- og venstreback-talenter. Frykt for lite spilletid gjør det vanskelig å beholde alle fire, sier Håndlykken om gratisovergangene.

Gauseth kjøper ikke Odds argumenter og ser på situasjonen som kritisk.

– Odd må gjerne beskrive dette som en gladsak, men sett utenfra ser det helt håpløst ut. Det er klart at når klubben gir kontraktstilbud til begge spillerne, så er det ikke for å bli kvitt dem. Dette her er spillere som Odd var desperate etter å ha med videre, sier Gauseth.

– Logisk

Odds Håndlykken er klar på at de ga kontraktstilbud til spillerne og ønsket de med videre, men ser logisk på hvorfor Grøgaard og Myhra søker lykken et annet sted etter sesongen.

– Vi ønsket å beholde Myhra, og var villig til å strekke oss langt, og var lei oss for at vi ikke fikk til det. Grøgaard har vært åpen på at han ønsket et miljøskifte, og Odds trener har signalisert at han ønsker å satse på John Kitolano på venstrebacken.

Dag Eilev Fagermo sa tidligere til Varden at en skyhøy lønn i Strømsgodset var årsaken til at Myhra signerte. Til VG bekrefter han at han tror pengene har spilt en rolle for den unge keeperens valg. Slike utsagn reagerer Gauseth på.

– Man kan ikke både komme med surt oppgulp og samtidig si at «sånn er fotballen». Å klage på Strømsgodset som gir ham en helt OK kontrakt fungerer ikke. Å si at Myhra gikk etter pengene er bare tøys, sier Gauseth.