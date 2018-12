Tottenham hvilte Kane og vant

FOTBALL

(Leicester - Tottenham 0-2) Heung-min Son og Dele Alli tok ansvar for Tottenham da Mauricio Pochettino hvilte Harry Kane og Christian Eriksen fra start.

Publisert: 08.12.18 22:35 Oppdatert: 08.12.18 22:59

Stjerneduoen fikk komme inn i 2. omgang, men da hadde allerede Heung-min Son og Dele Alli sørget for en komfortabel 2–0-ledelse borte mot Leicester.

– Tottenham vinner veldig greit, selv om de hviler de beste spillerne sine. Det sier litt om forskjellen på lagene i toppen, og et lag rett under Europa League-plassene, sier tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt i TV2s studio.

Tottenham hadde presset på seg etter at både Chelsea og Arsenal hadde vunnet tidligere på dagen og passert byrivalen. Chelsea med en knallsterk seier hjemme mot Manchester City, som gikk på sitt første tap for sesongen.

Seieren mot Leicester sørger for at Tottenham er oppe på 3. plass igjen, to poeng foran Chelsea og Arsenal som jakter bak, seks poeng bak ligaleder Liverpool.

– Tre viktige poeng som gir oss god posisjon i ligaen, etter en veldig solid av laget, skryter Tottenham-manager Mauricio Pochettino i et intervju vist på TV2.

De tre poengene kunne de ta med seg takket være en perle av Heung-min Son fra distanse, før samme mann serverte Dele Alli, som stupheadet inn 2–0. Sistnevnte med sitt 50. mål for klubben.

Da hadde Tottenham full kontroll. Både Eriksen og Kane kom inn i 2. omgang, men uten å notere seg på scoringslisten, eller markere seg nevneverdig.

– Det er mange kamper og spillerne er slitne, jeg mener det var best for Eriksen og Kane å spille 20 eller 30 minutter i dag, forklarte Pochettino videre i intervjuet.