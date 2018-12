NÆRT FORHOLD: Ole Gunnar Solskjær og Åge Hareide har hatt et nært forhold siden Solskjær kom til Molde i 1995. Her er de sammen etter et oppgjør mellom Hareides Viking og Molde i 2012. Foto: Bjørn S. Delebekk

Åge Hareide om Solskjær: – Jeg tror han kommer til å snu det

Få kjenner Ole Gunnar Solskjær (44) bedre enn Åge Hareide (65). Den danske landslagssjefen tror nordmannen snur motgangen til Manchester United og utelukker ikke en forlengelse.

– Ja, jeg tror han kommer til å snu det, sier Hareide til VG. Han viser til at United i løpet av 12 dager skal møte Cardiff (b), Huddersfield (h), Bournemouth (h) og Newcastle (b) og mener at juleprogrammet er gunstig for å skape en Solskjær-effekt.

– Jeg tror ikke det er tilfeldig at dette skjer nå. Tidspunktet for et skifte er godt, mener han.

– Det er fantastisk at han får denne jobben. Både for Ole selv og for norsk fotball. Det viser hvilken standing han har i klubben. Nå trenger Manchester United en samlende figur, mener Hareide, som så vidt har rukket å gratulere Solskjær på sms etter at bekreftelsen kom fra England onsdag formiddag.

Solskjær kommer til et United som ligger et hav – 19 poeng – bak ligaleder Liverpool. Avstanden opp til direkte Champions League-plass neste sesong er 11 poeng etter tapet på Anfield sist søndag.

– Spillerne vil spille for Ole. Det lurer jeg ikke på. De vi ta de ekstra stegene, opptre samlet og med den aggressiviteten Manchester United var så kjent for under Alex. De har gode nok spillere, mener Hareide.

«Alex» er selvfølgelig Ferguson – managerlegenden som i 1996 hentet Solskjær til England og ledet klubben i hele hans periode som spiller og senere trener for reservelaget frem til 2011.

– Ole går til en svært tøff jobb der fallhøyden er stor. Men den var kanskje enda større da han kom til Manchester United som spiller. Men jeg mener han er typen til å ta denne utfordringen, sier Hareide og drar frem bildet Michael Calvin har brukt i sin prisbelønnede bok om managerlivet.

– Å lede Manchester United er som å sitte på toppen av en vulkan.

– Kan det sammenlignes med det han opplevde i Cardiff?

– Nei. Denne jobben er enormt mye større. Han møter et helt annet trøkk med 75.000 på Old Trafford.

Åge Hareide hadde Solskjær som spiller i Molde i halvannen sesong før han ble United-spiller. Siden har de hatt et nært forhold. Solskjær spilte også under Hareide da han var norsk landslagssjef.

– Jeg var på testimonialkampen til Ole Gunnar (i 2008) med 70.000 tilskuere. Den fortalte alt om hvilken posisjon han har i klubben. Jeg tror det avgjørende for Manchester United er at han blir sett på som en samlende figur. Nå har de hatt to managere – Louis van Gaal og José Mourinho – som til tider har vært større enn klubben.

Åge Hareide mener Ole Gunnar Solskjær kan gjeninnføre balansen på treningsfeltet Carrington og på arenaene i Premier og Champions League.

– Han har jo nesten ingen uvenner i fotballen. Ole har bare vært profesjonell hele veien og har ofte holdt følelsene sine for seg selv. I motsetning til andre, ler Danmark-sjefen kjent for sine mange utbrudd.

– Men Ole er ikke bare en bra fyr. Han har vært dyktig i Molde og har klare ideer om hvordan han skal få dette til å fungere.

– Solskjær har permisjon fra Molde – kan han få United-jobben på permanent basis?

– Det er vanskelig å si. Men dette handler jo om å prestasjoner og resultater. Alt er mulig i fotball.