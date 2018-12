STRÅLER FOR SOLSKJÆR: Polly Johnson (t.v.), her sammen med Per Harald Larsen fra den norske supporterklubben, er fra seg av begeistring for Ole Gunnar Solskjær. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Polly er ansatt i Manchester United: – Så mye bedre å dra på jobb nå

FOTBALL 2018-12-29T14:04:47Z

MANCHESTER (VG) Det er ikke bare resultatene som har fått et løft siden Ole Gunnar Solskjær (45) ble Manchester United-manager. En ansatt i klubben forteller om en stemning som er snudd helt på hodet.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 29.12.18 15:04

– Oh my god! Det er så mye bedre dra på jobb nå, for alle er glade og fornøyde. Solskjær har utgjort en kjempestor forskjell, sier den sprudlende Polly Johnson til VG.

Hun jobber i Manchester Uniteds museum på Old Trafford når det ikke er kampdager – da er hun vert for gjester i en av losjene på stadion.

Denne lørdagen tar hun bilder av museumsgjester foran de tre trofeene klubben vant i 1999 – Premier League , FA-cupen og Champions League – da Solskjær avgjorde finalen mot Bayern München med sin berømte scoring på overtid.

– Jeg jobber her på hver kampdag. Jeg går opp i losjen min og kjenner på stemningen. Denne høsten har det vært trist og dystert. Det har ikke vært oppløftende, forteller Johnson om den siste perioden med José Mourinho som manager.

– Men da jeg dro på stadion på onsdag (Solskjærs første hjemmekamp), holdt jeg på å begynne å gråte. Det var utrolig! Det er en enorm forskjell. Alle har en herlig følelse på grunn av Solskjær, sier hun.

Hun forteller om euforisk stemning blant gjestene på United-museet dagen etter Solskjærs hjemmedebut.

– Ah, det var fantastisk. Det var som om vi akkurat hadde vunnet et trofé. Det var lange køer, folk var i ekstase, sier Polly Johnson, som tror det først og fremst er Uniteds offensive og underholdende fotball snarere enn resultatene som har skapt den gode stemningen.

– Selv om vi taper mot Bournemouth på søndag, så tror jeg ikke det vil ha så mye å si. For nå spiller vi god fotball.

Hun er mildt sagt begeistret over Solskjær, men har ikke like stor sans for alt fra Norge. Etter at resepsjonisten Kath fikk en norsk melkesjokolade av Ole Gunnar Solskjær , fikk også Polly en tilsvarende av sin venn Per Harald Larsen fra den norske United-supporterklubben.

– Den var ikke god. Dere er ikke så flinke på sjokolade. Dere er bedre på managere, ler hun.