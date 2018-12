REDNINGSMANN: Alisson Becker reddet Liverpool fra Champions League-exit mot Napoli. Brasilianeren har levd opp til forventningene denne sesongen. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Stor VG-kåring: Liverpools storkjøp er verdens beste

Kampen om førsteplassen blant keeperne i VGs kåring står mellom sisteskansene til erkerivalene Manchester United og Liverpool.

Som hvert år har VG kåret verdens beste fotballspillere. De neste dagene vil vi presentere det vi mener er de ti beste spillerne for hver lagdel. Først ut er keeperne.

Manuel Neuer, Gianluigi Buffon og David De Gea har stukket av med seieren de siste fem årene. Denne gangen er to av dem ikke med på listen i det hele tatt, mens tredjemann må se seg slått på målstreken av en nykommer i Premier League.

Brasilianske Alisson Becker har levert et strålende år både for landslaget sitt og to forskjellige klubblag. Han har tatt Roma til semifinale i Champions League og sørget for at Liverpool, et av årets mest fremtredende lag i Europa, har tatt enorme steg i forsvarsspillet denne høsten.

Men vi begynner med nummer 10:

10. Danijel Subasic

Kroaten er først og fremst med på grunn av prestasjonene i VM. Der holdt han først nullen i begge kampene han spilte i gruppespillet. Så gikk han seirende ut av straffesparkkonkurranser både i åttedels- og kvartfinalen mot Danmark og Russland. I semifinalen mot England leverte han en sensasjonell redning på en Harry Kane-avslutning, som holdt Kroatia inne i kampen og bidro til finaleplassen. La opp på landslaget og har vært skadet hele høsten.

9. Keylor Navas

Verdens beste andrekeeper på et klubblag. Året har vært todelt: På våren var han helt avgjørende for at Real Madrid vant Champions League, blant annet med en helt gigantisk kamp mot Bayern München i semifinalen. I sommer var han solid for Costa Rica under VM. Men siden kjøpet av Thibaut Courtois har Navas blitt andrekeeper i Madrid.

8. Kasper Schmeichel

Schmeichel junior leverte trolig den sterkeste keeperprestasjonen i en enkeltkamp i år. I VMs åttedelsfinale mot Kroatia reddet han først et straffespark fra Luka Modric på tampen av ekstraomgangene, før han fulgte opp med to flotte redninger i straffesparkkonkurransen. Dessverre holdt det ikke til kvartfinale-plass. I Leicester er Schmeichel også stort sett svært solid.

7. Hugo Lloris

Et år fullt av kontraster for franskmannen. Han var solid for Tottenham på våren og enorm for Frankrike i VM – helt til kjempetabben i finalen, som riktignok ikke fikk noen betydning. Hvis kåringen hadde funnet sted i juli, ville verdensmester-kapteinen kjempet om topplasseringene, men høsten har vært preget av fyllekjøring og mange merkelige involveringer også på banen.

6. Marc-André ter Stegen

Tyskeren har egentlig alt man ønsker seg i en keeper, en kombinasjon av glitrende ferdigheter på streken og meget god ballbehandling. Flere stusset over at en Manuel Neuer ute av form ble valgt som tysk VM-keeper foran Ter Stegen. Det er svært lite å utsette på Ter Stegen, som mange vil mener fortjener en plass høyere på listen, men kvaliteten hans overskygges ofte av at Barcelona vinner så komfortabelt i La Liga uansett.

5. Thibaut Courtois

Et hendelsesrikt år for den tidligere Chelsea-keeperen, som holdt nullen i FA-cupfinalen mot Manchester United før han i sommer sto frem som VMs beste keeper. Spesielt prestasjonene i kvartfinalen mot Brasil skilte seg ut. Dette bidro til at FIFA kåret Courtois til verdens beste keeper i høst. Men han har ikke vært like imponerende i starten av karrieren i Real Madrid, som han signerte for i august.

4. Ederson

Det sies at det ikke er mulig å se forskjell på teknikken til Ederson og Manchester Citys utespillere på trening. Edersons fantastiske ballferdigheter og offensive stil har revolusjonert City-fotballen siden han kom i fjor sommer. Slapp også inn færrest mål i Premier League forrige sesong og leverer jevnlig råsterke redninger. Bak Alisson i køen på det brasilianske landslaget.

3. Jan Oblak

Tryggheten selv. Keepere som Alisson og Ederson har et bredere register, De Gea er enda mer spektakulær, men Oblak er en bunnsolid «no bullshit»-keeper. Sloveneren, som har trukket seg tilbake fra landslaget, er komplett i form av god posisjonering, sterk tilstedeværelse i luftrommet og gode reflekser. Kåret til La Ligas beste keeper tre år på rad og bidro sterkt til at Atlético Madrid vant Europa League på våren.

2. David de Gea

Spanjolen toppet VGs kåring i fjor, men har ikke levert et like sterkt 2018 – til tross for at han fortsatt er den keeperen som leverer de mest spektakulære refleksene på streken. Redningene mot Juventus og Young Boys i Champions League denne høsten minnet alle om hans unike toppnivå.

Men det er vanskelig å nå helt opp når man svikter totalt i årets viktigste begivenhet: De Gea lignet ikke seg selv under VM med Spania der han – oppsiktsvekkende nok – slapp inn 10 av de 11 skuddene som kom hans vei. Også i United har han hatt noen mørke stunder, som mot Arsenal nylig, selv om han mot Liverpool viste at han fortsatt har det høyeste toppnivået.

1. Alisson Becker

Brassen har hatt et eventyrlig år fra start til slutt. Han var trolig Serie As beste keeper på våren, og fullførte Roma-sesongen med bare 28 innslupne seriemål og rent bur i 17 av 37 kamper. I Champions League var han direkte avgjørende for at Roma nådde semifinalen.

Så kom VM, der Alisson holdt buret rent i tre av fem kamper for Brasil, og så ble han tidenes dyreste keeper da Liverpool punget ut 700 millioner kroner. Den prislappen har han levd opp til: Med smått sensasjonelle syv baklengsmål etter 19 seriekamper har Alisson vært en viktig grunn til at klubben leder Premier League. Superredningen hans sørget også for at de unngikk Champions League-exit mot Napoli allerede i desember.

Da er det ikke vanskelig å unnskylde ham for den horrible dribletabben mot Leicester, eller brøleren mot Manchester United. Den moderne, offensive stilen er som oftest en uvurderlig tilvekst i Liverpools angrepsspill.