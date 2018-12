MARTINS MANN: Leonid Slutskij har stor tro på Martin Ødegaard, men maner til forsiktighet rundt ham. Her er de sammen etter 2–0-seieren over PEC Zwolle i september. Foto: GETTY IMAGES

Russisk bønn for Ødegaard

2018-12-22

ARNHEM (VG) – OK, sier Leonid Slutskij (47), Martin Ødegaards russiske trener i nederlandske Vitessse. – Jeg skal prøve å forklare. Dette er veldig viktig.

Publisert: 22.12.18

Egentlig hadde han dårlig tid. Han skulle på en tilstelning med supporterne, og klokken var godt over 23, forrige lørdag. Vitesse hadde slått VVV-Venlo 2–1 i årets siste hjemmekamp. Martin Ødegaard fikset på vakkert vis 1–0 og leverte en strålende kamp.

Men da VG spurte Slutskij om hvordan han vurderer Ødegaards fremtid, etter å ha trent den Real Madrid-eide nordmannen i fire måneder, stoppet treneren opp i noen minutter likevel. Dette ønsket han åpenbart å formidle, det fremsto nesten som en liten bønn, blant annet til pressen.

– Alle rundt Martin snakker om «stort talent, stort talent», «en spesiell spiller», «utrolig», alt mulig. Veldig mange glemmer at han fortsatt er ung. Jeg mener at forventningspresset han lever under virkelig må tas på alvor. Det forventes alltid enorme ting, det er nesten på nivå med presset på Lionel Messi, sier Slutskij, kjent for å ha et veldig godt personlig forhold til spillerne.

«Det er ikke mulig å mislike ham. Jeg tror ikke jeg noen gang vil spille i et lag hvor jeg har mer lyst til å gå på trening», uttalte svenske Pontus Wernbloom da han spilte under Slutskij i CSKA Moskva. Martin Ødegaard kaller også treneren for «morsom», men samtidig «tøff og krevende» i et intervju med Sport Ekspress.

Slutskij er klar på at han tidlig ga Ødegaard beskjed om hva som gjaldt i Vitesse:

– Jeg har sagt til Martin: For meg er du ikke en eksepsjonell spiller, du er en vanlig spiller, akkurat som alle andre som er her. Vi jobber sammen. Vi skal forsøke å bruke alle dine styrker, og dekke over dine svakheter, men du kan ikke få ballen, drible mange mann og score i hver kamp. Slik fungerer det ikke.

– Du mener at Vitesse er en perfekt klubb for Ødegaard nå?

– Ja, jeg tror han er komfortabel her. Vi prøver å gi ham en atmosfære som gjør at han føler seg hjemme, og endelig tror jeg at han ikke utsettes for noe ekstra press, som han alltid har hatt hengende over seg, helt siden han var 15 år, svarer Slutskij, som tok CSKA Moskva til Champions League-kvartfinale i 2010 og Russland til EM i 2016. Han trakk seg etter et mislykket mesterskap, og det ble bare et halvt år i engelske Hull, før han tok turen til Vitesse fra Arnhem.

– Martin er veldig talentfull, en topp spiller, men bare hvis han får slippe seg løs uten press. Da får han frem sine beste egenskaper. Så hvis dere vil ha en veldig god spiller i fremtiden, er det veldig viktig at dere ikke forventer så mye hele tiden. Vær så snill, demp dere noe. Dere journalister har også en viktig rolle.

– Ser du en fremtid for ham i Real Madrid?

– Nå må han konsentrere seg om at han er Vitesse-spiller, nå er han ikke en Real Madrid-spiller. Men han ser veldig bra ut. Denne sesongen er trolig ganske viktig. Det er den tredje han er på lån. Etter denne er det nok mulig at det tas en avgjørelse, om han skal tilbake til Real Madrid eller flytte til en annen klubb. For det er ikke lett å være på lån hver eneste sesong, sier Slutskij, og legger kanskje et ørlite press på Ødegaard han også, med en slik uttalelse . . .

Ødegaard selv uttalte til VG mandag at han ikke har noe konkret mål om å komme tilbake til Real Madrid neste sommer. «Men jeg har et hovedmål om å spille meg inn der en dag. Om det skjer til sommeren eller om tre år, det er på en måte ikke så viktig. Jeg stresser ikke med det. Jeg føler at jeg er ung, jeg har mange år igjen, og det er vel fortsatt fem-seks år til jeg skal være på mitt beste.»

Ødegaard har dette å si om sin russiske trener: – Jeg har et veldig bra forhold til ham. Han er en topp manager og et topp menneske. Han er virkelig god med spillerne, og har hjulpet meg masse fra starten av. Han gir meg masse frihet og tillit.

PS! Martin Ødegaard ble matchvinner i onsdagens cupkamp mot 3. divisjonslaget Kozakken Boys. Han har fire mål og to målgivende pasninger på 16 kamper denne høsten. Søndag er det bortemøte med bunnlaget De Graafschap. Med seier er det gode sjanser for at Vitesse tar en måneds ferie på 4. plass, siden lagene rett foran, Utrecht og AZ, møter henholdsvis Ajax og PSV.