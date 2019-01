FERDIG I ENGA: Isabell Herlovsen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

TV 2: Konflikten er over – Herlovsen frigis av Vålerenga

Ifølge TV 2 frigis Isabell Herlovsen (30) av Vålerenga. Kanalen melder også at landslagsspissen signerer for Toppserie-rival Kolbotn.

Det melder TV 2 på sine nettsider fredag ettermiddag.

Konflikten mellom Herlovsen og Vålerenga har pågått i lang tid, og Herlovsen ble sykmeldt etter konflikten med VIF-trener Monica Knudsen.

Forholdet mellom de to skal ha vært iskaldt.

I verste fall ville konflikten ende med at Herlovsen la skoene på hyllen – noe hun selv ville foretrekke, fremfor å returnere til Vålerenga:

Nå tyder det meste på at hun slipper det.

Går til Toppserie-rival

Ifølge TV 2 er hun nemlig så godt som klar for Kolbotn, noe som også vil bety at hun igjen er aktuell for sommerens kommende VM i Frankrike. Vålerenga har tidligere nektet Herlovsen å dra på landslagssamling .

Jeg vil gjerne bli med til VM og jeg føler jeg har flere gode år igjen på fotballbanen, men slik situasjonen er i Vålerenga så ønsker jeg ikke å dra tilbake. Hvis ikke Vålerenga kommer til enighet med en annen klubb, så har jeg ikke noe annet valg enn å legge opp, har Herlovsen tidligere sagt til VG .

Røa skal også ha vært interessert i å hente den norske landslagsspissen, men Vålerenga skal ha krevd for mye penger.

Overfor TV 2 sier daglig leder i Vålerenga, Morten Grødahl at de håper å ha en avklaring i løpet av dagen, og samtidig kunne han fortelle at det går mot en løsning for alle tre parter.

– Vi er fornøyd med at det går mot en avklaring som ikke medfører at Isabell føler hun må legge opp. Som sagt er det noen små ting som gjenstår, og vi gir ikke mer tydelig informasjon enn det før signaturen er på plass, sier Vålerenga-leder Grøndahl fredag.