Nasri slo gamleklubben i Premier League-comebacket

(West Ham – Arsenal 1–0) Samir Nasri leverte målgivende, en strålende kamp og påførte Arsenal tap i sitt gjensyn med Premier League.

Franskmannen serverte Declan Rice kort tid etter pause, i det som ble kampens eneste scoring.

Det er snaut tre år og fire måneder siden hans forrige Premier League -kamp. Da kom han inn og hjalp Mauricio Pellegrini og Manchester City i 5–1-seieren over Bournemouth. Lørdag hjalp han samme manager med å ta en skikkelig skalp over Arsenal. En klubb Nasri er svært upopulær i, etter å ha tvunget frem en overgang til Manchester City sommeren 2011.

De siste årene har vært tunge for Nasri, som blant annet har måttet sone en dopingdom.

Nasri har vært i trøbbel flere ganger, her for det franske landslaget i kamp mot England:

Etter at de første 45 minuttene bydde på svært lite underholdning, satte Declan Rice fyr på kampen med å sende West Ham i ledelsen tidlig i 2. omgang.

19 år gamle Rice (blir 20 år på mandag) ble dermed første tenåring til å score i ligaen for West Ham siden Junior Stanislas i 2009.

Unai Emery gjorde bytter og endret formasjon. Det førte til store sjanser både Pierre-Emerick Aubameyang og Alex Iwobi, men begge misbrukte sine sjanser.

For Arsenal begynner det nå å se vanskelig ut i kampen om topp fire. Chelsea er tre poeng foran før deres kamp mot Newcastle lørdag kveld, mens Manchester United og Ole Gunnar Solskjær kan komme opp på like mange poeng som The Gunners om de slår Tottenham søndag.