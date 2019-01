Eirik Horneland presentert som RBK-trener: – Jeg var emosjonelt utslitt

TRONDHEIM/OSLO (VG) Eirik Horneland går inn i Rosenborg-jobben på en offensiv måte, men 43-åringen innrømmer at bråket rundt overgangen fra Haugesund påvirket han.

– Jeg er veldig takknemlig for å få oppgaven. Vi vil skape et Rosenborg som er sterkt hjemme og som skal hevde seg ute i Europa, sier Horneland under pressekonferansen onsdag.

– Visjonen om Champions League har visket mer og mer vekk, men jeg tror du må våge å ha visjon om Champions League. Du må våge å ha tro på den og snakke om den, for at det kan gå, sier en svært blid Horneland.

Han varsler at Rosenborg skal være best trent.

– Du må ha en voldsom motor. Spesielt i Europa. Jeg har sett i år at Rosenborg ikke har vært like bra trent. Det må opp. Vi må være overlegne fysisk i serien.

Emosjonelt utslipp

Etter flere dagers strid mellom Rosenborg og Haugesund, ble Horneland klar for Rosenborg mandag. Trønderne betalte rundt tre millioner kroner for Horneland, etter det VG erfarer.

– Jeg var emosjonelt utslitt. Det ble en lang jul. Jeg ble veldig glad da det gikk i orden, sier Horneland.

Slik var striden mellom RBK og FKH Torsdag 3. januar kunngjorde Rosenborg at FK Haugesunds Eirik Horneland blir ny RBK-trener. Haugesund (FKH) reagerte på at beskjeden kom før klubbene var enige om overgangen. Striden sto om Hornelands kontrakt med Haugesund. I september skrev han under en ny kontrakt med FKH, med én måneds oppsigelsestid. FKH derimot, mener at de har terminert (avsluttet) kontrakten som ble underskrevet i september, og at det er Hornelands forrige kontrakt, som varer til 30. november 2019, som er gjeldende. Den kontrakten skal ikke ha noen avtaler om oppsigelsestid, og FKH mener at Rosenborg dermed må betale en sum for å løse ham fra den. Mandag 7. januar kunngjorde Haugesund at klubbene var kommet til enighet. Horneland løslates fra sin kontrakt med FKH med umiddelbar virkning. Rosenborg skal ha betalt rundt tre millioner kroner.

– Jeg tror alle spilte sin rolle i det spillet. Det er uproblematisk for meg, men jeg er veldig glad for at det ordnet seg til slutt, fortsetter Horneland.

– Dette er et stort ansvar jeg er fullt klar til å ta. I Rosenborg får du ikke tid. Du må levere fra dag én.

Vil høre på Eggen

Han er den ellevte RBK-treneren siden Nils Arne Eggen ga seg . Horneland vil ta imot råd fra RBK-høvdingen.

– Jeg møtte nylig Eggen på sykehuset etter en operasjon. Den lidenskapen han viste... Da skjønte jeg hvorfor de oppnådde de resultatene. Jeg kommer til å bruke han på best mulig måte og er veldig glad for at han vil overføre sin kunnskap til oss, sier Horneland.

43-åringen ble spurt om hvilken formasjon han ville velge. 4–3–3 ligger i Rosenborgs kultur.

– Det er en voldsom vinnermentalitet. RBK har hatt en uredd fotballkultur med store resultater. Når det kommer til tallkombinasjon kommer vi til å spille med tre sentrale midtbanespiller, sier Horneland.

Han fikk spørsmål om hvordan han og assistent Karl Oskar Emberland skal håndtere RBK-stjernene:

– Ofte er det de beste spillerne som har trivdes best under oss, svarte Horneland.

Svarte på supporter-skepsis

Stig Inge Bjørnebye, sportslig leder i RBK, snakket varmt om klubbens nye trener.

– Jeg er veldig glad for å avslutte denne prosessen med den kandidaten vi mener passer best til å ta oss fremover, sa Bjørnebye.

Supporterklubben Kjernen uttrykte skepsis mot å ansette Horneland.

– Jeg tror det er sunt. Vi (han og assistent Emberland) er et litt ukjent blad. Det er naturlig for Rosenborg. Vi skal få de over på vår side etter hvert, sier Horneland.

Kåre Ingebrigtsen fikk sparken sist sommer. Nederlandske Rini Coolen ledet laget til serie- og cupgull.