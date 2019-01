I RETTEN I DAG: Her ankommer Cristiano Ronaldo og kjæresten Georgina Rodriguez retten i Madrid i dag, tirsdag. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Nye dokumenter: Ronaldo anklages for triksing med kontrakter

I dag møtte Cristiano Ronaldo (33) i retten for å signere en ferdigforhandlet avtale som gir ham to års betinget fengsel og 183 millioner kroner i bot for skattetriksing. Samtidig kommer ferske anklager om at forliket er bygget på feil grunnlag.

For fem år siden skal Ronaldo og hans mange rådgivere nemlig ha tilbakedatert kontrakter fra 2014 til 2008. Det kan ha bidratt til at superstjernen slapp unna med en relativt sett «mild» dom da han møtte foran en spansk dommer for halvannet år siden.

Det er det tyske magasinet Spiegel som skriver dette i dag. Opplysningene er basert på dokumenter fra Football Leaks, dokumentlekkasjen VG, Spiegel og resten av medienettverket European Investigative Collaborations (EIC) er en del av.

Det var nyhetssaker i forbindelse med den første runden av Football Leaks, i desember 2016, som gjorde at spanske myndigheter tiltalte Cristiano Ronaldo for skattejuks i fjor. Juventus-profilen hadde gjennom en kompleks selskapsstruktur og et stråselskap i Karibia betalt altfor lite skatt av enorme reklameinntekter. Advokatene hans fremforhandlet en avtale om en bot på 183 millioner kroner og to års betinget fengsel.

Det er dette forliket Ronaldo skulle sette navnetrekket sitt på klokken 10 i Madrid i dag. Med det vil en plagsom og komplisert sak være borte én gang for alle.

Kanskje var det derfor Ronaldo, som kom hånd i hånd med kjæresten Georgina Rodriguez, smilte utenfor retten i formiddag.

Men nye dokumenter forteller altså en annen historie enn hva denne dommeren i Madrid ble presentert for i 2017:

Saken er som følger:

En fotballspiller som Cristiano Ronaldo kan tjene astronomiske summer på reklameoppdrag. Spillerne fremforhandler ikke disse selv, men bruker byråer til å ta seg av kontakten med ulike selskaper, betaling og annet praktisk arbeid.

For spilleren handler det bare om å møte opp og gjøre jobben som avtalt. Han får brorparten av pengene, mens byrået hans tar en mindre del av betalingen. Enn så lenge er alt såre vel.

I perioden 2009 til 2014 innberettet ikke Ronaldo en eneste krone i inntekt fra reklameoppdrag til spanske skattemyndigheter. Men i 2014 betalte han plutselig hele summen for den samme perioden på én gang. Og inntekten var ikke ubetydelig: Rundt 1,3 milliarder reklamekroner dro han inn i den perioden alene.

Når Ronaldo gjorde reklameoppdrag, gikk pengene først til et selskap i Irland, før de forsvant videre til et selskap kalt «Tollin» på De britiske jomfruøyer i Karibia. Der skulle pengene bli stående frem til 2014, før de ble overført til superstjernens kontoer i Spania og Sveits. Og så skulle pengene beskattes av Ronaldo.

Portugiseren, som fem ganger har blitt kåret til verdens beste fotballspiller, betalte da også skatt av pengene han hadde tjent over en periode på flere år i 2014.

Nektet først eierskap

Konstruksjonen viste seg likevel å være mer problematisk enn det kan se ut til ved første øyekast:

Da spanske skattemyndigheter grillet Ronaldo våren2016, og spurte om han eide selskapet Tollin på De britiske jomfruøyer, så avviste advokatene hans dette. Saker publisert i forbindelse med Football Leaks avslørte imidlertid at portugiseren sto bak selskapet.

Etter at avissakene hadde stått på trykk, stilte skattemyndighetene nye spørsmål våren 2017. Og nå måtte Ronaldo omsider bekrefte eierskapet.

Ifølge spansk lov skal man betale skatt av inntekter så fort pengene er betalt inn på kontoen din. Og siden Ronaldo viste seg å eie Tollin, skulle han altså ha betalt skatt årlig idet selskapet mottok inntekter for reklameoppdrag.

Spanske skattemyndigheter kom, ifølge Spiegel, frem til at selskapet faktisk ikke hadde noen annen funksjon enn å skjule inntekter for den spanske stat: Det var ingen ansatte og Tollin engasjerte to selskaper i Spania til å fremforhandle avtaler med sponsorer på vegne av Ronaldo.

Cristiano Ronaldo risikerte syv års fengsel, men slapp unna med et «mildt» forlik fordi dommerne var usikre på om de faktisk kunne bevise at han hadde til hensikt å lure unna penger. 33-åringen hadde da beviselig også betalt skatt i 2014.

















Kritisk skattekspert

Men dokumenter som først nå blir kjent gjennom Football Leaks viser, ifølge Spiegel, hvordan Ronaldos skatteavtaler fra 2008 faktisk ble opprettet sent i 2014 og tidlig i 2015, og hvordan mange av rådgiverne hans var klar over dette.

– Dersom påtalemakten hadde vært klar over slike omstendigheter, en klar intensjon om å skjule realitetene og forsøke å komplisere anklagene - så kunne det blitt sett på som noe som gjorde saken mer alvorlig, sier Carlos Cruzado ved skatteetaten i det spanske finansdepartementet til EIC-nettverket og VG.

– I tillegg kunne noe slikt også inkludert andre forhold, som forfalskning av dokumenter. Slike forhold fra rådgivernes side, kunne også blitt sett på som en form for hjelp til å unndra skatt for Ronaldo, legger han til.

Spiegel har konfrontert Ronaldo og hans rådgivere med denne saken. De har ikke besvart henvendelsen.

Da portugiseren satt i en varm rettssal i Madrid sommer 2017, gjorde han det ettertrykkelig klart at han aldri hadde hatt til hensikt å unndra skatt. Da dommeren spurte hvem som tok seg av skatt og reklameinntekter for ham, svarte han bare «my team, my team». Nøyaktig hvem kunne han ikke svare på, ifølge Spiegel.

Hvilke datoer de ulike avtalene ble signert, kunne 33-åringen heller ikke svare på.

Omfattende skattejakt

Ronaldo er ikke alene om å ha vært i trøbbel: Spanske myndigheter har gått etter rundt 150 spillere hva gjelder skatt. Mange av dem har, som Ronaldo, måttet punge ut i ettertid.

«Noen må stilles til ansvar for at tre av fire av kundene våre er anklaget for skattetriksing» skrev Ronaldos spanske skatteadvokat i en epost på et tidspunkt.

Men ingen av de mange rådgiverne til Ronaldo fikk noen straff i fjor sommer, selv om de har vært svært sentrale i arbeidet rundt Juventus-stjernen. Fotballstjernen var den eneste som måtte punge ut.

Dokumenter viser likevel hvordan advokater, agenter og skatterådgivere i Ronaldos sfære har diskutert seg imellom.

«Du vet at jeg er i den samme båten og at jeg ikke kommer meg ut. Du har min støtte og bistand» skrev Ronaldos spanske advokat til den portugisiske advokaten hans.