Solskjær avviser Ferguson-spekulasjoner: – Snakker ikke ukentlig

MANCHESTER (VG) Lokale medier har hevdet at Sir Alex Ferguson (77) har spilt en viktig rolle i kulissene etter at Ole Gunnar Solskjær (45) ble midlertidig manager i Manchester United. Men ifølge nordmannen har de begrenset kontakt.

Manchester Evening News hevdet denne uken at Ferguson er «veldig, veldig involvert» i det som skjer i United for tiden. Avisen siterte en kilde fra United-garderoben på at den 77 år gamle legenden angivelig hjelper Solskjær med enkelte laguttak og analyser.

ESPN hevdet også denne uken at Solskjær og Ferguson har «daglig kontakt».

Men på spørsmål om han får hjelp av gamlesjefen i sin nye managertilværelse på Old Trafford, svarer Solskjær:

– Vi snakker ikke ukentlig. Jeg har ikke snakket med ham mange ganger.

– Ville ikke vært fair

Solskjær forteller at Ferguson har vært på besøk på treningsfeltet Carrington to ganger siden han erstattet José Mourinho i desember: En gang for å snakke med Solskjær og laget, en annen gang for å besøke sin tidligere elev Giuseppe Rossi, som i disse dager får trene med United mens han finner seg en ny klubb.

– Innflytelsen jeg har fra Ferguson handler mer om de 15 årene jeg hadde under ham. Han er 77 år, så det ville ikke vært fair mot ham, svarer Solskjær videre på spørsmål om han får Ferguson-hjelp.

Andre juledag fortalte Solskjær til VG at han hadde et møte med Ferguson på Old Trafford etter 3–1-seieren over Huddersfield. «Sjefen», som han kaller ham, ble svært ofte referert til under nordmannens første pressekonferanser i jobben, men etter hvert har dette avtatt.

Før nyttår sa han at han holdt Ferguson informert om det som skjer i klubben:

– Var ikke bare glansdager med Sir Alex

Med 15 år bak seg under Fergusons ledelse og den tidligere Ferguson-assistenten Mike Phelan som høyre hånd er det ingen tvil om at Solskjær har tatt mange sider ut av legendens lærebok. På banen, men også utenfor.

To av de utenomsportslige, Ferguson-inspirerte endringene som har blitt lagt merke til så langt, er at Solskjær og hans assistenter har begynt å sette seg på bakerste rad på Old Trafford-benken, i stedet for første rad som Mourinho, og at laget har begynt å kle seg i dress når de reiser til bortekamper.

– Har du bare ignorert de siste fem årene i United og gått tilbake til Sir Alex-tiden?

– Det er en del av klubbens historie å få noen tilbakeslag, det var ikke bare glansdager med Sir Alex heller. Det er bare sånn vi er, vi slår tilbake og kan forhåpentligvis komme oss opp på tabellen. Det er det viktige for oss nå, sier Solskjær.

– De tre siste managerne (David Moyes, Louis van Gaal og Mourinho) har delt så mye kunnskap som spillerne har lært av. De vet at hver dag er en ny erfaring, sier han.