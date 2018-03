VIF-«Abdi» har tatt grep: – Passer på hva jeg spiser

Publisert: 01.03.18 20:12

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-01T19:12:06Z

Etter å ha blitt slaktet av eksperter og tatt ut på årets «flopp-lag» i 2017 av TV 2, har Abdisalam Ibrahim tatt grep gjennom vinteren. Ronny Deila mener årets «Abdi» kommer til å se helt annerledes ut.

Med høy lønn og en skuffende sesong bak seg, har 26-åringen lagt ned en innsats for å få spilletid. Det ble det ikke mye av i fjor, da han fikk kun ni kamper fra start. Abdi vil dog ikke direkte innrømme at han ikke var godt nok trent i fjor.

– Jeg har trent knallhardt gjennom vinteren. Bedre enn i fjor hvert fall.

– Vil du si du ikke var godt nok trent i 2017?

– Nei ... Nå er jeg her, og jeg føler meg «fit», så jeg tenker ikke så mye på hva som skjedde i fjor, sier Ibrahim til VG.

Deila innrømmer mangel på fitness

Når VG konfronterer han med plassen på Jesper Mathiesens flopp-lag for 2017-sesongen , er ikke det noe den tidligere Manchester City-spilleren vil snakke spesielt mye om.

– Det fikk jeg ikke med meg, det er ikke noe jeg leser. Jeg mener ingenting om den kritikken, de får mene det de mener, sier han.

Ronny Deila innrømmer derimot at Abdi ikke var godt nok trent forrige sesong.

– Det er flere ting som spiller inn for at det ikke fungerte for han i fjor. Men det handler blant annet om fitness og at man er villig til å gjøre det som skal til.

– Var han ikke godt nok trent i 2017?

– Nei, det kan du si. Han trente jo bra, men han ser skarpere ut i år, sier VIF-treneren til VG.

Lagt om kostholdet

Av konkrete grep midtbanespilleren har gjort, er det særlig to ting han trekker fram.

– Jeg har løpt mye når vi har hatt pause fra treningen og passer på hva jeg spiser.

– Er det noe annerledes enn hvordan du forberedte deg i fjor?

Abdi stopper opp og ler litt.

– Du kan si det sånn ja. Men nå har jeg også hatt en hel oppkjøring, det hadde jeg ikke i fjor.

– Kommer til å se en helt annen Ibrahim

Både Deila og Abdi selv er innstilt på å se fremover. Og på nåværende tidspunkt, ser det veldig lovende ut, skal vi tro treneren.

– Han har sett veldig skarp ut i oppkjøringen. Det er lenge igjen av sesongen, men han ser sterk ut. Vi kommer til å se en helt annen Ibrahim i år.

Det har vært spekulasjoner gjennom vinteren rundt fremtiden til flere spillere i Vålerenga, blant annet Ibrahim selv. Men per dags dato, ser det ikke ut til at 26-åringen er blant dem som skal ut dørene på Valle.

– Vi har hele tiden sagt at vi skal ned til 24 spillere i troppen, så får vi se da. Men han har levert en veldig god søknad, og jeg ser ingen grunn til å kvitte meg med spillere som gjør det bra, forteller Deila.