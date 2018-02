PREMIER LEAGUE-PROFF: Alexander Sørloth skal nå bryne seg på engelsk fotball. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ekspertene om Sørloth-overgangen: – Kjempeviktig for norsk fotball

Publisert: 01.02.18 05:30

FOTBALL 2018-02-01T04:30:41Z

Fotballekspertene i Eurosport er unisone i sin dom over Alexander Sørloths (22) Crystal Palace-overgang: Dette er viktig for norsk fotball.

På overgangsvinduets ble det klart at Alexander Sørloth bytter ut Danmark og Midtjylland , til fordel for engelske Premier League og Crystal Palace.

Dermed får Norge to representanter i den engelske toppdivisjonen. Sørloths spissmakker på landslaget, Joshua King, spiller allerede for Bournemouth.

– Han har alt som skal til for å lykkes i engelsk fotball. Fysikken hans er velkjent, han er god i luften, og han har blitt hurtig også. Han blir aldri noe lyntog, Sørloth, men han har fått opp farten, og det er vesentlig i internasjonal fotball i dag, sier Kenneth Fredheim til VG.

– Veldig spennende

Danske medier hevder at «The Eagles» punger ut opptil 180 millioner kroner for nordmannen dersom bonuser slår til. Overgangssummen utgjør litt over halvparten, mens prisen vil stige om klubben overlever i Premier League og prestasjonene til nordmannen. 180 millioner kroner vil bety at han blir blant de dyreste norske spillerne gjennom historien.

Men overgangen er langt fra den største, mener Fredheim, og trekker frem Tore Andre Flos overgang til Chelsea, Ole Gunnar Solskjær til Manchester United og John Carew til Valencia.

– Klubber i dag gjør grundig arbeid før de signerer noen, og de har utvilsomt kartlagt Sørloth nøye og mener utvilsomt at han har potensialet til å lykkes i England.

– Det er kjempeviktig for norsk fotball. Nå har vi blitt vant til at nordmenn går til Belgia, Nederland, nivå to i Tyskland og så videre. Men nå henter en relativt etablert Premier League-klubb en ung norsk spiller. Vi har skreket og klaget over mangel på spisser i norsk fotball siden Carew la opp, men dette viser at det skjer noe. Det er veldig spennende.

Hans kollega i kommentatorboksen, Kjetil Rekdal, er forsiktig optimist.

– Det betyr mye for norsk fotball – men det betyr enda mer at han gjør det bra der. Men dersom han gjør det, kan det åpne dører for norske spillere igjen og sørge for at vi får litt mer anseelse.

– Crystal Palace spiller jo ganske direkte også, og det passer ham bra med de fysiske forutsetningene han har. Men vi må huske at det er et vanvittig stort steg opp fra Midtjylland.

Han får støtte av Eurosport-ekspert Bengt Eriksen.

– Det viktigste er at norske spillere spiller for bedre klubber, uavhengig av hvilket land det er i. Det er viktig for landslaget, og det er viktig for norsk fotball. Og dette er en spiller som vil passe i en tøff liga.

– Dette er utrolig hyggelig for en Sørloth som har gjort det bra i Danmark og som har vist seg frem på landslaget. Men det er ikke bra vis han går fra å være stjerne i Danmark til å slite benken i Premier League.