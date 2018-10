NORGE-RETUR: Trener Uwe Rösler og Malmö er på plass i Østfold før torsdagens Europa League-møtet med Sarpsborg. Her fra kampen mot Genk i september. Foto: Francisco Seco / TT NYHETSBYRÅN

Rösler med kunstgress-stikk før Sarpsborg-møte: – Jeg er tradisjonalist

FOTBALL 2018-10-24T17:34:22Z

SARPSBORG (VG) Mot europeisk motstand på hjemmebane har Sarpsborg vunnet fire av fem kamper og fortsatt ikke tapt. Malmö-trener Uwe Rösler (49) smilte godt og tok en lang pause da kunstgress ble tema på onsdagens pressekonferanse.

Publisert: 24.10.18 19:34

Før det skandinaviske møtet mellom Sarpsborg og Malmö i Europa League spurte VG den tidligere Lillestrøm-, Viking- og Molde-treneren om han tror kunstgresslag som eks-klubben Molde (vant sin Europa League-gruppe i 2015 ), svenske Östersund (16-delsfinale forrige sesong ) og torsdagsmotstander Sarpsborg hadde oppnådd de samme resultatene i Europa også uten plastunderlag på hjemmebanen.

– Godt spørsmål, svarer Rösler etter hvert – og drøyer litt også før han byr på fortsettelsen.

Mental utfordring

– Det viktigste for meg er hvordan vi adresserer kampen mentalt. Vi er vant med kunstgress og har vel hatt syv kamper på kunstgress i vår liga. Det viktigste er at vi mentalt forstår at det er 11 mot 11 på banen. Det er mye på spill og mye å vinne for oss. Vi må ta muligheten med begge hender. Å snakke om alt det andre rundt, kan ta unødvendig energi.

– Synes du det er greit at UEFA tillater kunstgressbaner i de to store europeiske klubbturneringene?

– Jeg er tradisjonalist. Det sier alt, sier Rösler til VG.

Hans stjernespiss Markus Rosenberg (36) har vært enda mer fordømmende i omtalen av kunstgress, en debatt som kanskje er enda mer tilspisset i Sverige enn Norge.

Enkelte utenlandsproffer har truet med at de ikke vil flytte hjem på grunn av kunstgressmatchene, mens de tre store tradisjonsklubbene – serieleder AIK, IFK Göteborg og Malmö – har stått på barrikadene for naturgress.

Samme som i Norge

I 2018 spiller 10 av 16 lag i Allsvenskan hjemmekampene på kunstgress, nøyaktig samme fordeling som i Eliteserien i Norge.

– Det er katastrofe for svensk fotball, fastslo Rosenberg overfor Expressen før seriestart.

Den tidligere Ajax-, Werder Bremen- og West Bromwich-proffen tror svenske spillere taper anseelse i Europa på å spille på det han mener er feil underlag, som altså blir arbeidsplassen i Østfold torsdag kveld.

– Hadde jeg vært sportssjef for et lag ute i Europa, hadde jeg ikke sett på spillere som spiller med de forutsetningene uke ut og uke inn, sa Malmö-angriperen.