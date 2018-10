KJEMPER OM MILLIONER OG EUROPA: Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Millioner står på spill i Eliteserie-innspurten

Økonomien til FK Haugesund følges med argusøyne av Norges Fotballforbund. De neste månedene står millioner på spill for Haugesund og resten av klubbene i Eliteserien.

19.10.18

Tall VG har fått fra Norsk Toppfotball viser at over 182 millioner kroner skal deles ut til klubbene i Eliteserien ved sesongslutt.

50 prosent av dette – rundt 91 millioner kroner – deles ut ifra hvor lagene ender på tabellen. Jo bedre du gjør det sportslig, jo mer drypper det på deg.

Vinner du Eliteserien får du utbetalt rundt 24 millioner kroner fra premiepotten. Rykker du ned, får du rundt åtte millioner kroner (se fullstendig oversikt i faktaboks).

Aller størst er skillet fra fjerdeplass og opp til tredjeplass. Havner du på pallen, får du minst over fem millioner kroner mer enn om du havner utenfor.

Slik er resultatpotten for Eliteserien Dette er det foreløpige estimatet Norsk Toppfotball opererer med for premiepenger i Eliteserien. 1.-plass: 24 millioner kroner

2.-plass: 20,3 millioner kroner

3.-plass: 16.7 millioner kroner

4.-plass: 11.6 millioner kroner

5.-plass: 10.7 millioner kroner

6.-plass: 10.3 millioner kroner

7.-plass: 9.8 millioner kroner

8.-plass: 9.4 millioner kroner

9.-plass: 9.4 millioner kroner

10.-plass: 9.4 millioner kroner

11.-plass: 8.9 millioner kroner

12.-plass: 8.9 millioner kroner

13.-plass: 8.9 millioner kroner

14.-plass: 8.9 millioner kroner

15.-plass: 8 millioner kroner

16.-plass: 8 millioner kroner Femti prosent av summen (omlag 5.7 millioner) deles ut flatt, mens de resterende 50 prosentene er prestasjonsbasert. Totalt mottar klubbene i Eliteserien rundt 182 millioner kroner fra Norsk Toppfotball fra resultatpotten*. Pengene stammer fra medieavtaler og felles ligasponsorater. * Norsk Toppfotball deler i tillegg ut penger fra en kommersiell pott og en utviklingspott. Disse midlene avhenger imidlertid ikke av klubbenes sportslige prestasjon i Eliteserien og er derfor ikke tatt med i denne oversikten.

For FK Haugesund er det liten tvil om at en differanse på over fem millioner kroner er mye penger.

– Det er selvfølgelig interessante tall det, helt klart. Men samtidig må vi ikke gape for høyt. Det ligger ikke i vår budsjettering om at vi må ende på enten tredjeplass eller fjerdeplass, sier styreleder Leif Helge Kaldheim til VG.

I Molde er man klar på at betydningen av å klare 3.-plassen er stor.

– Vår målsetning er å være blant de tre beste lagene. Det å nå minimum tredjeplass er viktig med tanke på spill i Europa neste år, i tillegg til at det er attraktivt både sportslig og økonomisk, sier Molde-direktør Øystein Neerland til VG.

Europa-inntekter kommer på toppen

Fem serierunder før slutt er status at Haugesund er to poeng bak Molde på tredjeplass.

I tillegg til at premiepengene fra Eliteserien definitivt vil komme godt med, vil en tredjeplass gi garantert spill i Europa neste år. Fjerdeplassen vil få Europa-plass dersom cupvinneren er kvalifisert via seriespillet.

I år kan det bli tilfellet med Rosenborg.

En billett til Europacupspill kan potensielt gi enorme inntekter.

– Vi har en klar målsetting om at vi skal ut i Europa. Vi føler det er en plass vi hører hjemme, og klarer vi det i år vil vi ha spilt i Europa tre av de siste fem årene. Det betyr at vi må klare en tredjeplass – eller håpe på hjelp fra Rosenborg. Men om vi ender på tredjeplass eller ikke avgjør ikke fremtiden til FK Haugesund. Vi har uansett på langlysene og er opptatt av å bygge klubb, sier styreleder Kaldheim.

Ifølge Kaldheim har det blant annet vært et helt bevisst valg å ikke selge spillere i sommer siden man har vært klar over oppsiden en sterk sportslig plassering kan gi.

– Helt klart. Vi kunne ha solgt spillere i sommer, som vi gjorde i fjor sommer. Men samtidig hadde vi en klar følelse av at 2018-sesongen kunne gi oss stor klubbsuksess. Vi føler vi var relativt close da vi røk i kvartfinalen i cupen, og vi kjemper fortsatt om en tredje-fjerdeplass i serien. Vi har ikke hatt noen ambisjoner om å selge oss ut av det, sier Kaldheim.

– Føler vi har kontroll

Det sier FKH-styrelederen til tross for at det så sent som tirsdag ble kjent at Haugesund – som den eneste Eliteserieklubben i denne omgang – må levere en økonomisk handlingsplan for å opprettholde sin klubblisens .

Innen 31.10.2018 må Haugesund ha positiv egenkapital.

– Det er helt klart uheldig og alvorlig at vi havner i en slik situasjon, men jeg føler at vi har kontroll på situasjonen, sier Leiv Helge Kaldheim.

Ifølge han er det naturlige forklaringer på at egenkapitalen til FK Haugesund er spist opp.

Utsalg av mediebedrifter som klubben eide er en del av årsaken. Termineringer av spillerkontrakter en annen. En tredje årsak er at tidene i næringslivet er tøffere og at klubben derfor har mindre å rutte med.

Ifølge Haugesunds Avis ble FKH-budsjettet foran årets sesong kuttet med snart 20 millioner kroner.

Nå venter en ny emisjon, ifølge Leiv Helge Kaldheim.

– Vi var ikke uforberedt på at dette ville komme fra Norges Fotballforbund. Vi har jobbet med dette over en lengre periode. Det er uheldig, ja, men er i ferd med å gjøre omorganiseringer i bedriften slik at vi skal komme oss ut av dette. Vi vokter oss vel og har et langsiktig perspektiv, sier FKHs styreleder.