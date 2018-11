GODE VENNER: Lionel Messi og Sergio Busquets (til venstre) har spilt sammen siden 2005. Her varmer de opp før CL-møtet med Sporting Lisboa i desember i fjor. Foto: SERGIO PEREZ / Reuters

Lagkamerat mener Barcelona har vokst i Messis fravær

Barcelona har blitt beskyldt for å være for avhengig av superstjernen Lionel Messi (31). Men lagkamerat Sergio Busquets (30) mener at laget har vokst i fraværet til superstjernen og roser Messi-erstatter.

To og en halv uke er gått siden Messi måtte gå skadet av banen i 4–2-seieren mot Sevilla . Men i argentinerens skadefravær har Barcelona vunnet fire av fem kamper, inkludert en knusende 5–1-seier mot erkerivalene Real Madrid . Kun i midtukekampen i Champions League mot Inter (1–1) har Barcelona avgitt poeng uten Messi på banen.

– Hele laget har tatt et steg frem uten vår beste spiller, sier den dyptliggende playmakeren hos Barcelona, Busquets, til katalanske Sport .

Likevel sier 30-åringen at han ønsker lagkameraten på banen igjen så fort som mulig. Den muligheten kan komme allerede på søndag da Barcelona tar imot Real Betis på Camp Nou - en kamp du kan se live på VG+ .

Han returnerte på treningsfeltet allerede i forrige uke, men trener Ernesto Valverde tok ingen sjanser på å matche Messi mot Inter.

Messis brudd i armen har også betydd at ungguttene Ousmane Dembélé og Malcom (begge 21) har fått noe mer spilletid, selv om Rafinha har blitt foretrukket fra start på høyrevingen, som Messi bekler til daglig.

Det har i hvert fall gitt uttelling poengmessig. Dembele hadde assist i El Clásico mot Real Madrid og en scoring mot Rayo Vallecano. Malcom kom inn for Dembele i tirsdagens møte med inter, og scoret sitt første Barca-mål etter overgangen fra Roma i sommer .

– Debut i Champions League og til og med en scoring. Det kommer til å være i minnene mine for alltid, sa Malcom ifølge Sport.

Se Malcoms første Barca-mål under:

– Vi er glade for Malcom fordi han er en god gutt. Han jobber hardt og kjemper for en plass i laget, sa Busquets etter ett poeng mot Inter tirsdag.

En etterlengtet scoring for stortalentet som foreløpig kun har fått 27 minutter i La Liga (7 mot Valladolid og 20 mot Leganés).

– Jeg vil spille mer, er den unge brassen klar på.

– Hver dag trener jeg for å vise kvalitetene jeg kan tilføre laget. Ingenting i livet mitt har vært enkelt.

Og med Messi foran seg i køen kan man trygt si at utfordringen aldri har vært større for Malcom.

Selv om Barcelona har klart seg helt fint i Lionel Messis fravær, må det være godt for Camp Nou-fansen å vite at argentineren nærmer seg spill igjen. 31-åringen har trent normalt i de siste dagene. Men han har selv det siste ordet om han spiller på søndag eller ei, ifølge spanske sportsaviser.

Real Betis endte opp med 1–1 hjemme mot Milan i torsdagens Europa League. Sevilla-laget har derfor to dager færre med restitusjon før denne kampen. Gjestene har vært på vikende front en stund, der kun ett av tolv siste mulige poeng er sikret.

