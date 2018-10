Supporternes dom: Kun én av 14 tror på Brann-gull i Eliteserien

FOTBALL 2018-10-25

De fleste av supporterlederne til klubbene i Eliteserien håper at Brann snyter Rosenborg for seriegullet, men det er bare én av dem som virkelig tror det kommer til å skje.

Publisert: 25.10.18

Molde og Haugesund har fortsatt en teoretisk mulighet til å ta seriegull, men den reelle kampen står mellom Brann og Rosenborg. De møtes i Bergen søndag klokken 20.00, og før storkampen ligger bergenserne altså to poeng bak.

VG stilte supporterlederne i de øvrige 14 klubbene følgende spørsmål:

– Hvem håper du vinner gull?

– Hvem tror du vinner gull?

Selv om halvparten (to «blanke» stemmer) av supporterlederne håper på Brann i gullkampen, så er det altså 11 av 14 som tror Rosenborg holder serieledelsen helt inn.

To har stemt «blankt», og bare én tror at Lars Arne Nilsens Brann vinner Eliteserien 2018.

Dette er svarene:

Leder i «Tornekrattet» (Molde), Reidar Sandblåst:

– Jeg håper på Molde, men Brann må gripe sjansen og ta gullet hjem.

– Jeg har troen på Brann som får nok en matchball denne gangen mot trønderne.

Supporterleder i «Maakeberget» (FK Haugesund), Arild Flesjå:

– Vi «liker ikke» Brann, så håper på Rosenborg som er det sterkeste laget i slutten av sesongen, og det laget som har vært mest stabilt gjennom flere år.

– RBK vinner. Det er et godt lag som har ressurser, spillerne og det som skal til.

Leder i «Forza Ranheim», Thomas Mostervik:

– Rosenborg. Så lenge Ranheim ikke vinner, så vil vi ha gullet i Trøndelag likevel.

– Rosenborg holder helt inn, og tar det på erfaring – Brann sprekker.

Styreleder i «Oddrane» (Odd) Vetle Bergene Johansen:

– For meg er det ett fett, men vi har siste kamp borte mot Brann i Bergen. Det hadde vært morsomt om det ble avgjort før det, og vi fikk oppleve gullfest med feiring og god stemning. Rosenborg kan vel også sikre gullet mot oss, og det hadde vært morsomt om lille Odd fra Skien kan spolere en gullfest.

– Jeg tror på Rosenborg, men vinneren blir nok den som tar kampen i helgen. Det blir moro for folk som liker fotball at det er spenning.

Leder i «Uglan» (Kristiansund) Jarl-Ivar Eriksen:

– Jeg håper Brann tar gullet, for Rosenborg har vunnet nok.

– Dersom Brann slår Rosenborg i Bergen, så tror jeg de tar gullet. Hvis ikke de klarer det, så ender det nok i Trondheim.

Talsperson i «Klanen» (Vålerenga) Erling Rostvåg:

– Det er pest eller kolera, men tror jeg foretrekker å se seiersvante trøndere som ikke setter pris på gullet – mens bergenserne griner i bakgrunnen.

– Jeg tror RBK tar det.

Leder i «Fossefallet» (Sarpsborg) Kjetil Frøne:

– Jeg håper Brann vinner. Ikke fordi jeg har så mye til overs for dem, men heller det en Rosenborg. Heller pest enn kolera denne gang.

– Jeg har litt tro på at Rosenborg drar det i land. Dessverre!

Leder i «Isberget» (Tromsø) Alf Edvard Masternes:

– Akkurat nå ville jeg håpet det ble delt seriegull mellom de to lagene som er på topp på tabellen siden «Gutan» ikke klarte å komme seg opp i den delen av tabellen. For norsk fotballs del er det fint at ikke serien er avgjort tidlig før innspurten.

– Dessverre tror jeg at trønderne trekker det lengste strået i sluttspurten. Dessverre fordi laget ikke har imponert meg så mye i år.

Leder i «Tigerberget» (Start) Christina Bråten:

– Jeg håper på Brann, for det er et svakhetstegn for ligaen dersom Rosenborg vinner med en dårlig sesong.

– Jeg tror på Rosenborg, selv om Brann skulle vinne i Bergen i helgen.

Leder i «Den Gule Horde» (Bodø/Glimt) Erik Baalmann:

– Jeg håper på Brann, men tror det blir Rosenborg. Jeg håper i alle fall at Brann vinner i helgen, slik at det blir spennende.

Talsmann i «Kanarifansen» (Lillestrøm) Joachim Møller:

– I dagens situasjon «håper» jeg på Brann, rett og slett fordi jeg ikke unner RBK noen ting.

– Jeg tror RBK vinner.

Leder i «GodsetUnionen» (Strømsgodset) Thor Arne Hansen:

– Har ingen jeg håper på, men tror RBK vinner.

Styreleder i «Stabæk Support» Bjørnar Posse Sandboe:

– Jeg håpet i hvert fall det blir jevnt om gullet, for da må RBK slå Bodø/Glimt i siste runde, og Brann må slå Godset i runde 28. Da kan det være at vi ikke rykker ned.

– Ærlig talt så unner jeg ingen andre noen ting, jeg bryr meg bare om at vi skal redde plassen.

Talsperson i «Blåhvalane» (Sandefjord) Gregory Corrales:

– Jeg håper og tror RBK tar gullet. Brann greier ikke å henge med, og da blir det ikke gull.

PS! Seriefinalen mellom Brann og Rosenborg sendes på TVNorge søndag klokken 20.00