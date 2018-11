SLITER: Alexis Sánchez har ikke levert varene siden den mye omtalte overgangen fra Arsenal til Manchester United. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Arsène Wenger: Derfor sliter Alexis Sánchez i Manchester United

FOTBALL 2018-11-09T14:25:01Z

Få trenere kjenner Alexis Sánchez (29) bedre enn Arsène Wenger (69). Han mener å vite hvorfor Manchester United-floppen sliter i sin nye klubb.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 09.11.18 15:25

Den chilenske angriperen var en av Premier Leagues beste spillere under Wenger i Arsenal. Etter at franskmannen hentet ham fra Barcelona sommeren 2014, leverte Sánchez 60 mål og 25 assists på 124 kamper i ligaen for Arsenal.

Et snitt på 0,7 målpoeng per kamp.

Siden overgangen til Manchester United i januar har Sánchez spilt 23 kamper i Premier League. Det har kun resultert i tre mål og fem målgivende pasninger. Målpoeng-snittet er halvert sammenlignet med Arsenal-tiden – som «rød djevel» har Sánchez levert 0,35 målpoeng per kamp.

Se høydepunktene fra Uniteds elleville snuoperasjon etter Ronaldos drømmemål:

– Tror han har mistet selvtilliten

Superstjernens formsvikt har vært et av de heteste diskusjonstemaene rundt Manchester United de siste månedene. Nå kaster tidligere Arsenal-trener Wenger seg på diskusjonen.

Sjekk den vanvittige EuroJackpot-premien hos Tipster – ca. 855 millioner!

– Jeg tror han har mistet selvtilliten. Styrken til Alexis Sánchez er å ta initiativ til å drible og utfordre folk, sier franskmannen i et intervju med beIN Sports, gjengitt av Mirror .

Sánchez-tall i Premier League 2014/15 (Arsenal): 35 kamper, 16 mål, 8 assists. 2015/16 (Arsenal): 30 kamper, 13 mål, 4 assists. 2016/17 (Arsenal): 38 kamper, 24 mål, 10 assists. 2017/18 (Arsenal): 21 kamper, 7 mål, 3 assists. 2017/18 (Man United): 12 kamper, 2 mål, 3 assists. 2018/19 (Man United): 11 kamper, 1 mål, 2 assists. Totalt i Arsenal: 124 kamper, 60 mål, 25 assists, 0,685 målpoeng per kamp. Totalt i Man United: 23 kamper, 3 mål, 5 assists, 0,347 målpoeng per kamp.

– Det er denne typen spillere som er mest sårbare når de mister selvtilliten. Spillet deres er basert på denne følelsen av å kunne ta initiativ, men den har han sakte, men sikkert mistet, sier managerlegenden.

– På starten av sesongen hadde han et høyt nivå av fysisk energi, men han har mistet det også, bedømmer Wenger.

I de to siste kampene, 2–1-seirene mot Bournemouth og Juventus, har Sánchez startet som midtspiss i Romelu Lukakus skadefravær.

Nå meldes det fra England at den belgiske angriperen kan være tilbake i spill til søndagens bortekamp mot Manchester City. Selv måtte Sánchez byttes ut mot Juventus på grunn av en mulig lårskade, så det er ikke sikkert han blir å se i helgens storkamp.

VGs tips: City-seier

Manchester United er på vei opp igjen etter en turbulent høst, og den uventede og sene seieren over Juventus i midtuken var en solid vitamininnsprøytning for alle i og rundt klubben. José Mourinho sitter tilsynelatende tryggere enn på lenge etter tre strake seirer.

Fredag kan 855 millioner kroner bli dine. Lever kupongen her!

Men de hadde nok ønsket seg en greiere motstander enn City nå. Guardiolas gutter ser rett og slett skremmende gode ut: Den siste uken har de scoret 12 mål på to kamper - 6-1 over Southampton og 6-0 over Sjakhtar Donetsk - og på hjemmebane har de vunnet fem strake kamper med minst to måls margin.

Britisk stortalent scoret to for City i ligacupen:

De lever ikke bare på gnistrende angrepsspill; denne sesongen har City bare sluppet inn fire seriemål, som er blitt scoret av tre forsvarere og én Danny Ings-straffe.

United er det eneste laget som har vunnet på Etihad de siste 37 seriekampene, men vi tror vertene er for briljante og nådeløse her - og spår en seier med minst to mål. Kevin De Bruyne (mb) mangler for City, mens store navn som nevnte Sánchez (a) og Lukaku (a) er usikre for gjestene.

Vi anbefaler et spill på City-seier med 0–1 i handikap til 1,87 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er søndag klokken 17.25.