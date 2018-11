OPPRYKKSKAMP: Med seier søndag vil Viking være tilbake i Eliteserien. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Viking fyller stadion til opprykkskamp

FOTBALL 2018-11-09T20:14:15Z

Det er over fire år siden sist det var over 16 000 på Viking Stadion. Søndag blir det fullt hus og muligens opprykksfest i Stavanger.

Publisert: 09.11.18 21:14

Stillingen før siste runde i Obosligaen er slik:

1) Viking, 58 poeng.

2) Mjøndalen, 57 poeng.

3) Aalesund, 56 poeng.

De to beste rykker direkte opp.

Når det kommer til målforskjellen har Aalesund best, mens Mjøndalen er ett mål bedre enn Viking. Det betyr at Viking må vinne sin kamp, om de to bak skulle vinne. Men de er i god form, og slo Mjøndalen senest forrige helg.

– Det har vært en varierende sesong, de siste ukene har vi hatt kniven på strupen, da er det kjekt at vi har satt oss i en posisjon hvor alt er opp til oss selv, forklarer Tommy Høiland , den gamle storhetens toppscorer denne sesongen med 20 mål.

Utsolgt

Det er ventet over 16 000 på Viking Stadion til kampen mot Kongsvinger.

Daglig leder Eirik Henningsen forteller til VG at stadion er så godt som utsolgt, og at de vil sette opp ekstra klappstoler på ståfelt for å få så mange som mulig inn på arenaen. Man må tilbake til derbyet mot Sandnes Ulf i 2014 for å finne sist det var over 16 000 innenfor dørene på storstuen i Stavanger.

– Fullt hus på stadion, vi gleder oss enormt. Men vi kan ikke tenke på festen ennå. Vi møter Kongsvinger som kjemper for kvalifisering, det blir en tøff kamp, understreker Høiland.

Trolig blir også 1. divisjonskampen den med flest tilskuere i helgen. Viking har hatt et snitt på akseptable 7 328 tilskuere i år, med 16. mai-kampen mot Sandnes Ulf på 15 835 som foreløpig bestenotering.

– Presset på Viking og Aalesund

Mjøndalen-trener Vegard Hansen legger alt press over på Viking og Aalesund.

– Viking og Aalesund er to store klubber. De legger alt i potten for å rykke rett opp, og jeg tipper de må omstille seg litt om de ikke klarer det. Sånn er det ikke for oss, vi er en etablert Obos-klubb, forklarer Hansen, før han fortsetter.

– Men vi har veldig lyst til å rykke opp, og det vil være en stor skuffelse om vi ikke klarer det, legger han til.

Han mener at både klubben er vesentlig bedre rustet for Eliteserien nå enn de var da de spilte Eliteserien i 2015.

– Vi har bedre økonomi og mer kompetanse. I tillegg er vi et bedre lag nå enn det vi var i 2014, mener Mjøndalen-treneren.

Bruntrøyene møter Florø borte i siste runde. Et sted de tapte hele 5–0 forrige sesong.

Aalesund har ledet serien store deler av sesongen, men har nå falt ned på 3. plass. De møter høstens store formlag, Strømmen på bortebane. Om de skulle vinne den, vil poengtap for enten Viking eller Mjøndalen holde til opprykk for tangotrøyene, da de har den klart beste målforskjellen.