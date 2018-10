MÅLSKREKK: Raheem Sterling jobber mer med å plukke opp baller i boksen enn før. Her spissen i aksjon mot Kroatias Josip Pivaric i fredagens kamp. Foto: CARL RECINE / X03807

Sterling om måltørken: – Forsøker å holde humøret oppe

Raheem Sterling (23) har scoret 46 mål for Manchester City siden han sist scoret for England. Nå jaktes det på å finne årsaken til landslagsmåltørken.

Stjernespissen scoret det andre målet i Englands 2–0-seier over Estland 9. oktober 2015. Og selv om han tidvis har levert gode kamper siden den gang, har det nå gått 27 landskamper uten at én av Premier Leagues mestscorende spisser har scoret for landslaget.

I noen av kampene under landslagssjef Gareth Southgate (48) har han spilt ren spiss og ikke kant, som han stort sett gjør på klubblaget. Målt i minutter på banen har Sterling kun scoret to ganger på totalt 2983 spilleminutter for England, ifølge Guardian.

Måltørken overgår landslagskompis Harry Kanes seks strake kamper inneværende periode uten nettkjenning, og det har blitt et tema i engelsk media før kveldens Nations League-kamp mot Spania i Sevilla.

Lav selvtillit?

Hovedpersonen selv avviser at det har noe med manglende selvtillit å gjøre.

– Jeg har ikke scoret på en stund, men forsøker å holde humøret oppe og å gå på løp i boksen. Scoringene vil komme før eller siden, jeg er sikker på det, sier han til Guardian.

Også landslagssjef Gareth Southgate avviser at det handler om lav selvtillit.

– Hadde vi hatt svaret på dette så hadde vi løst det for lengst. Jeg tror ikke han har for lav selvtillit, men det er kampøyeblikk der noen spillere tenker for mye i avgjørende situasjoner, påpeker Southgate, og fortsetter:

– Det er forskjell på klubb- og landslagsfotball. På klubblaget vet han at han vil komme til kanskje fem sjanser i løpet av de neste ti eller 15 minutters spill. Han får færre målsjanser med oss og kampene er mer sporadiske. Dette er utfordringen med landslagsfotball. Å håndtere dette er hans neste utfordring i karrieren, avslutter en beskyttende Southgate.

Lekre detaljer

Sterling forteller til The Sun at han i yngre år ikke var spesielt interessert i score mål.

– Jeg var mer opptatt av lekre detaljer i spillet. Men har etter hvert innsett at mange tilskuere ikke husker tekniske lekkerbiskener. At det handler mer om effektivitet og hva man gjør for laget. Derfor er det viktig for meg å øke scoringstakten på landslaget, oppsummerer Sterling.

