MØTTE OBAMA: Sydney Leroux (til høyre og bak USAs 44. president Barack Obama) var med på å overrekke en USA-drakt til den tidligere presidenten i 2015. Fra venstre: Abby Wambach, Julie Johnston, Barack Obama, Sydney Leroux og Carli Lloyd. Foto: Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

Fotballstjernen mistet sitt ufødte barn: – Lurte på om den emosjonelle smerten kunne drepe meg

FOTBALL 2018-10-16T08:56:24Z

Etter å ha vært borte fra fotballen i en måned grunnet «sykdom», begynte fansen å uroe seg. Nå forteller Sydney Leroux (28) at hun mistet barnet sitt i en spontanabort.

Publisert: 16.10.18 10:56

Det er på Twitter at OL- og VM-vinneren forteller om den tragiske hendelsen. Ved siden av et bilde som sier at oktober er måneden for å skape bevissthet rundt det å miste et ufødt barn eller en liten baby, skriver hun:

– For et par måneder siden mistet jeg en baby. Det var en tid der jeg lå på sengen og lurte på om den emosjonelle smerten kunne drepe meg. Det gjorde den ikke. Jeg er fortsatt her. Sterkere enn noensinne på grunn av støtten fra dem som står meg nærme, de som løftet meg opp da jeg lå ned, de som grått med meg og de som ga meg mat da jeg ikke hadde matlyst. Jeg er så takknemlig for at jeg ikke trengte å gå gjennom det alene, at jeg og Dom (Dwyer, mannen) hadde familie, venner og lag med oss i den tøffe tiden, skriver Sydney Leroux.

Hun forteller at tiden hun var «syk» under den siste delen av sesongen egentlig skyldtes spontanaborten hun nå beretter om. Og hun ønsker at det skal bli lettere å snakke om spontanabort og krybbedød.

– Jeg hater at jeg ikke kunne snakke om det. Jeg hater at jeg følte at jeg ikke kunne si noe fordi det lå en underliggende følelse av skam ved å miste et barn. Men statistikken sier at det skjer med én av fire, noe som betyr at det er ekstremt mange av oss som forsøker å begrave sorgen og smerten, skriver Leroux.

28-åringen som til daglig spiller spiss for Orlando Pride håper nå at hennes erkjennelse vil bidra til økt bevissthet og aksept for å snakke om de vanskelige stundene.

– Jeg vet vi har en lang vei å gå, men jeg håper vi kan komme dit sammen. I dag bryter vi stillheten og gjør ære på alle babyene som vi mistet for tidlig, avslutter Leroux.

Leroux har scoret 35 ganger på 77 kamper for det amerikanske landslaget, og har blant annet vært med på å vinne OL (2012) og VM (2015). Hun og Dom Dwyer, som også har representert det amerikanske landslaget, har fra før av én sønn, født i 2016.