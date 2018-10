I MÅLFORM: Gonzalo Higuain har scoret tre mål på sine siste to kamper for AC Milan. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Intens derby-duell mellom superspissene: - I samme verdensklassesjanger

Før søndagens VG-sendte «Derby della Madonnina» mellom Inter og Milan, har det aller meste i italiensk presse handlet om derbyet i derbyet - spissduellen mellom storscorerne Mauro Icardi og Gonzalo Higuaín.

– Higuaín er akkurat det Milan ikke har hatt de siste årene, etter at de mistet Zlatan Ibrahimovic (i 2012). Han er blitt en enormt viktig brikke. Når det er sagt, så er Icardi en enda yngre, mer lovende og komplett spiss. De er i samme verdensklassesjanger som midtspisser, analyserer Even Braastad, halvparten av duoen bak podcasten «Støvelball», som ukentlig diskuterer italiensk fotball.

Kontroversielle Icardi har virkelig blitt en kryptonitt for Milan, forrige høst scoret han alle tre målene som sørget for at Inter vant 3–2.

I et lengre intervju med Gazzetta dello Sport, karakteriserer Higuaín sin landsmann og spissrival som en «snikmorder» i boksen. Men har de to argentinerne et forhold utenfor banen?

– Nei. Vi snakker ikke sammen, sier Higuaín i intervjuet.

Husker du denne volley-scoringen fra Higuaín forrige sesong?

Søndag klokken 20.30 er det igjen duket for et av de mest intense lokaloppgjørene i fotballen, når Inter og Milan braker sammen på sin felles hjemmebane i det VG+-sendte «Derby Della Madonnina».

– Siden Inter både vant kampen og tok Champions League-plassen som Milan så gjerne vil ha, tror jeg nok den kampen virkelig sitter i for begge to, mener Braastad.

Og med to scoringer mot SPAL før landslagsavbrekket, er Icardi endelig i gang også denne sesongen.

– Inter og Icardi kom litt skjevt ut og det så ut til at de kom til å trenge en stund på å finne fasongen, men nå har de virkelig funnet flyten. Akkurat nå har de en klart bedre førsteellever enn Milan, sier «Støvelball»-Braastad.

Slik gikk det da Milan vant sin første kamp denne sesongen:

Begge lag har ligget med brukket rygg en årrekke, men forrige sommer markerte starten på en ny æra for begge lag. Nye eiere på begge lag har siden investert store summer for å komme tilbake til toppen av italiensk fotball.

– Inter har truffet langt bedre med pengebruken, men Milan er nærmere topp fire enn i fjor. Begge lag er på vei opp, selv om derbyet ikke har den samme statusen med at den direkte avgjør titler akkurat nå. Men derbyet i seg selv er fortsatt massivt, sier Braastad, som selv skal på kampen i Milano.

Som han gjorde i forkant av kampen han kommenterte Juventus mot Napoli på VG + for tre uker siden, forsøker Braastad seg med et aldri så lite resultattips.

– Jeg tror Inter vinner 3–1 og at Icardi scorer, melder han.

Slik gikk det forrige derby:

VGs tips: Inter-seier.

Kanskje den mest spennende utgaven av Derby della Madonnina på mange år - med to byrivaler som begynner å vise tegn til at de kan nærme seg gammel storhet igjen. Inter er i vidunderlig form: Skadelisten er tom og laget står med seks strake seirer, Serie A og Champions League inkludert.

AC Milan-hjulene har også kommet i gang etter en treg start - nå står Gennaro Gattusos menn med åtte kamper på rad uten tap (5-3-0). Mens Inter i stor grad baserer sin suksess på defensiv struktur, har AC Milan vært mer underholdende i det siste, anført av de formsterke angriperne Suso og Higuaín.

Disse kampene lever ofte sitt eget liv, og styrkeforholdet er svært jevnt, men vi lander til slutt på Inter her, som kan spilles til 2,30 i odds!

