Sandviken til NM-finale etter straffer - møter LSK Kvinner

FOTBALL 2018-10-14T15:50:21Z

(Klepp – Sandviken 1–1, 1–3 etter straffer) Cupens andre semifinale måtte i likhet med den første avgjøres på straffer. Sandviken var ikke vonde å be da Klepp brente tre av fire straffer, og dermed er det de som skal kjempe om cupgull i desember.

Publisert: 14.10.18 17:50 Oppdatert: 14.10.18 18:08

I finalen møter de de LSK Kvinner – noe som er langt fra noen enkel oppgave. Guro Reiten & co. booket lørdag sin finaleplass etter å ha slått Røa på straffer , og står dermed med 26 strake seiere.

Hvordan den rekken ser ut 1. desember når cupfinalen skal spilles på Ullevaal er for tidlig å si noe om, men det er i hvert fall Sandviken som skal forsøke å tukte de suverene gultrøyene.

Klepp sløste fra straffemerket

Etter 120 spilte minutter var stillingen fortsatt 1–1 i søndagens semifinale. Ajara Nchout (Sandviken) og Tameka Butt (Klepp) sto for de eneste scoringene i løpet av kampen, før det hele måtte avgjøres på straffesparkkonkurranse.

– Jeg tenkte bare på at ballen skulle i mål. Jeg tenkte at «vi skal til cupfinalen», og det var en sykt deilig følelse da ballen gikk i mål, sier matchvinner for Sandviken, Ingrid Marie Karlsen Spord, til NRK.

Det var hun som satte inn den avgjørende straffen etter at Klepp bommet på tre av sine fire straffer. Hun ble den store helten, men det samme var Sandviken-keeper Nora Neset Gjøen som reddet to straffer.

Etter at Spord satte den avgjørende straffen, kunne Sandviken-spillerne slippe jubelen løs, vel vitende om at de er klare for cupfinale.

– Dette er stort. Det er stort for en klubb for Sandviken med den reisen vi har hatt. Det er stort for jentene, og det betyr utrolig mye for meg personlig, sier Sandviken-trener Alexander Straus.

Lite finspill

Før alt dette var det gjestene som best i gang i høstværet på KIepp Stadion. Ajara Nchout kranglet ballen i mål i duell med Klepp-keeper Lindsey Harris, og dermed var Sandviken i ledelsen.

På overtid av første omgang skulle imidlertid Klepp få utligningen sin, og Tameka Butt fikk ballen over streken–via Sandviken-målvakt Nora Neset Gjøen – etter flipperspill inne i hvittrøyenes boks etter et hjørnespark.

Det var en kamp preget av lite finspill i det våte høstværet, noe også Klepp-kaptein Tuva Hansen påpekte overfor NRK.

– Det er vått, så det er ikke så mye fint spill, sa hun.

Begge lag hadde sine sjanser i både den første og andre omgangen, men ingen klarte å finne veien til mål. Derfor måtte det hele avgjøres på straffer, hvor Sandviken til slutt gikk seirende av banen.