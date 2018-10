I STORFORM: Tommy Høiland. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Alt gikk Vikings vei: Høiland-mål på overtid av overtid og nytt AaFK-tap

FOTBALL 2018-10-28T18:59:26Z

(Viking-Ull/Kisa 1–0 og Sogndal-Aalesund 2–0) Aalesund tapte sin andre kamp på rad, men dramaet om opprykk til Eliteserien fortsetter inn i de to siste serierundene.

Publisert: 28.10.18 19:59 Oppdatert: 28.10.18 21:15

Tommy Høiland ordnet Viking-seier på overtid av overtiden og fikk hjelp av Sogndal, som vant 2–0 over Aalesund. Mjøndalen - som ligger best an av de tre - møter Ham-Kam tirsdag.

Viking har 55 poeng, Mjøndalen 54 og Aalesund 53 - men Mjøndalen har altså en kamp mindre spilt.

Viking vant på dramatisk vis: Dommeren hadde lagt til tre minutter, men på 93.28, altså på overtid av overtiden, fikk Tommy Høiland satt inn 1–0 for vertene.

Trener Bjarne Berntsen kastet seg så lang han var i pur glede, og målet kan bli gull verdt for Viking i serieinnspurten.

Høiland er dermed oppe i 21 mål på 30 kamper for Viking i år - derav 19 på 28 i ligaen. Han laget to mot Aalesund sist og er svært sentral for de mørkeblå om dagen.

– Jeg er ikke bare den beste spilleren i divisjonen, jeg er også den smarteste spilleren i hele Norge, sa Høiland til Aftenbladet etterpå.

– Bjarne maser hele tiden om at jeg ikke løper nok. Men det handler jo bare om å stå på rett plass til rett tid, fortsatte Viking-profilen.

Den dårlige nyheten for Stavangers fotballstolthet er at Usman Sale ble skadet etter knapt ti minutters spill.

Eirik Birkelund sendte Sogndal i ledelsen helt i starten av kampen mot Aalesund. Gjestene klarte aldri å komme tilbake. Sixten Dalen Jensen økte til 2–0 helt på slutten.

Etter at Mjøndalen har spilt sin kamp mot Ham-Kam tirsdag, gjenstår det to runder. Slik går de for de tre tetlagene:

4. november:

Mjøndalen-Viking.

Aalesund-Levanger.

11. november:

Florø-Mjøndalen.

Strømmen-Aalesund.

Viking-Kongsvinger.

Søndagens kamper:

Florø – Åsane 1-2 (0-1). 1191 tilskuere. Mål: 0-1 Håkon Lorentzen (16), 1-1 Erik Eikeng (61), 1-2 Jonas Hestetun (90). Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier. Gult kort: Jonas Hestetun, Åsane, Christer Husa, Florø.

Jerv – Kongsvinger 1-2 (0-1). 1025 tilskuere. Mål: 0-1 Harald Holter (33), 1-1 Aram Khalili (51), 1-2 Ibrahim Shuaibu (90). Dommer: Marius Hansen Grøtta. Gult kort: Niklas Castro, Christian Røer, Kongsvinger, Espen Knudsen, Mathias Wichmann, Jerv.

Nest-Sotra – Tromsdalen 2-0 (1-0) . 178 tilskuere. Mål: 1-0 Alexander Dang (28), 2-0 Dang (76). Dommer: Eivind Bodding, Haga. Gult kort: Haris Círak, Elmin Nurkic, Nest-Sotra, Håvard Lysvoll, Andreas Løvland, Tromsdalen.

Strømmen – Sandnes Ulf 2-1 (1-0). 433 tilskuere. Mål: 1-0 Anders Dieserud (20), 2-0 Sindre Mauritz-Hansen (50), 2-1 Bjørnar Holmvik (69). Dommer: Bjørn Hansen, Kolbotn. Gult kort: Bjørnar Holmvik, Sandnes Ulf, Kristian Jahr, Mustapha Achrifi, Strømmen.

Viking – Ull/Kisa 1-0 (0-0). 8756 tilskuere. Mål: 1-0 Tommy Høiland (90). Dommer: Marius Lien, Express. Gult kort: Nikolas Walstad, Ull/Kisa.

Levanger – Notodden 0-3 (0-0) . 220 tilskuere. Mål: 0-1 Steffen Jenssen (70), 0-2 Henrik Gustavsen (84), 0-3 Erlend Hustad (90). Dommer: Jan Morten Tennøy, Nore Neset. Gult kort: Hampus Holmgren, Levanger, Erlend Hustad, Martin Brekke, Notodden.

Sogndal – Aalesund 2-0 (1-0) . 2166 tilskuere. Mål: 1-0 Eirik Birkelund (1), 2-0 Sixten Jensen (90). Dommer: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord. Gult kort: Nenass, Aalesund, Akeem Latifu, Sogndal.