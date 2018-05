JUBEL: Bobby Duncan jubler etter å ha gitt England 1–0-ledelse i kvartfinalen for G17-landslag. Foto: JOHN CLIFTON / X03820

Norge senket av Gerrard-fetter i EM-kvartfinalen

Publisert: 13.05.18 20:38

(England-Norge 2–0) Denne 17-åringen heter Bobby Duncan og er fetteren til Steven Gerrard. Han senket Norge med mål og assist i kvartfinalen i G17-EM søndag.

Bobby Duncan headet inn 1–0 til England etter 14 minutters spill - etter praktfullt forarbeid av forsvarsspilleren Nathanael Ogbeta, som kom seg til dødlinjen og la inn.

Så gjorde Xavier Amechi 2–0 ni minutter ut i 2. omgang - etter pasning fra samme Duncan.

Han er altså fetter av Liverpool-legenden Gerrard. Duncan er i øyeblikket i Manchester City, men engelske aviser har antydet at han er på vei til fetterens tidligere klubb. Han har også to yngre brødre som blir fulgt med argusøyne av storklubber.

Etter målet løp han rett til den engelske benken og kastet seg om halsen på landslagssjef Steven Cooper.

Joshua Kitolano var nær ved å utligne for Norge like etterpå da han headet et innlegg fra Leo Cornic rett utenfor. Også Kornelius Normann Hansen kom til en bra sjanse - etter et kjapt tatt frispark fra Noah Jean Holm. Hansen fikk ikke skikkelig dreis på skuddet.

Etter landslagstrener Gunnar Halles pauseprat, kom det norske laget på banen i 2. omgang med Kristoffer Askildsen som ny mann på midten.

5 102 tilskuere - de fleste engelske - gledet seg over at England doblet ledelsen ved Amechi, som rett før hadde gult kort og deppet fordi han går glipp av semifinalen.

Kitolano hadde en kjempesjanse til å redusere for Norge, men avsluttet rett på keeper. Også innbytter Oscar Aga fikk en kjempemulighet, men han klarte ikke å styre innlegget fra Normann Hansen på mål.

Kampen gikk over to ganger 40 minutter, og begge lag viste mye god fotball. Norge gjorde slett ikke bort seg i kampen i Burton-on-Trent. England møter Nederland eller Irland i semifinalen.

Norges lag: Rasmus Sandberg - Leo Cornic (Oscar Aga i 11 min.), Jonathan Lein Valberg, Harald Martin Hauso, Ole Martin Kolskogen - Sander Christiansen (Kristoffer Askildsen i 40), Thomas Rekdal (kaptein), Joshua Kitolano - Kornelius Hansen, Noah Jean Holm, Josef Brian Baccay.

PS: Italia slo Sverige 1–0 i den andre kvartfinalen som ble spilt søndag.