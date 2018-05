BRENNHET: Bjørn Maars Johnsen i full fart på tirsdagens landslagstrening på Ullevaal stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Maars Johnsen får «syke» tilbud: – Lønningene er galskap

30.05.18

SANDVIKA (VG) Målshowet i Nederland har åpnet lukrative dører for Bjørn Maars Johnsen (26). Men penger er ikke hans prioritet.

– Det er mange klubber som er interessert. Jeg vet ikke om det beste er å bli værende og spille mange kamper, eller å dra til en annen klubb og ikke spille like mye. Jeg må også tenke på hvordan jeg kan hjelpe familien min. Men jeg må også tenke på spilletid og om jeg får vise meg frem, sier Maars Johnsen til VG.

Han har tatt nederlandske Eredivisie med storm etter overgangen fra skotske Hearts til ADO Den Haag i fjor sommer. Med 19 seriemål endte han på annenplass på ligaens toppscorerliste.

Nå er spisskjempen i tenkeboksen.

Mexico, Kina og Qatar

– Når du snakker om å hjelpe familien din, snakker du om store økonomiske tilbud?

– Ja. Men jeg må også tenke på å spille for landslaget, så jeg kan ikke si ja til sånne ting.

– Hva slags tilbud er det snakk om?

– Mexico, Kina, Qatar. Sånne ting. Det er snakk om syke lønninger. Jeg kan ikke si akkurat hvor mye, men lønningene er galskap. Jeg ville ikke trengt å jobbe for resten av livet. Ikke barna mine heller, sier Maars Johnsen og gliser.

Prislapp: 20–35 millioner kroner

Jeffrey van As er sportsdirektør i ADO Den Haag. Han legger ikke skjul på at det vil være mulig for større klubber å sikre seg Maars Johnsen, selv om det foreløpig ikke har kommet noen konkrete bud til klubben.

– Hvis en klubb vil kjøpe ham, så er det slik at alle spillere i ADO er til salgs, men kun for den rette prisen, sier han til VG.

– Hva er den rette prisen?

– Det er vanskelig å si. Vi hentet ham gratis. Nå har han scoret så mange mål, og vi har lært ham mye. Vi mener han er verdt millioner av euro.

– Over ti millioner?

– Nei, nei, nei, nei, sier van As og ler.

– Det er vanskelig å sette en pris på ham. Men hvis en klubb i Spania, Tyskland eller Italia er interessert, så vil en god pris for ADO være mellom to millioner og 3,5 millioner euro.

Prislappen på Maars Johnsen befinner seg, med andre ord, mellom 20 og 35 millioner kroner.

Sportslig fokus

Den 26 år gamle norskamerikaneren, som i vinter fridde og fikk ja av kjæresten Veronica Bernabéu, er foreløpig ikke interessert i en overgang til en eksotisk destinasjon.

– Jeg fokuserer på det sportslige. Jeg fokuserer på å spille for Norge. Jeg vil være i en så god liga som mulig, for landslaget må ha så gode spillere som mulig, og jeg ønsker å være en av dem. Du ser på pengene, men det viktigste er å være en stolt spiller og spille i en av verdens beste ligaer.

– Men det finnes kanskje en mellomting?

– Det er det som er utfordrende med avgjørelsen jeg må ta. Jeg må finne hva som er best for meg sportslig, økonomisk og hvilken liga. Det er det viktigste for meg. Jeg må passe på å gjøre den beste avgjørelsen, slik jeg gjorde da jeg dro til Nederland i fjor sommer. Forhåpentligvis funker det igjen, sier Maars Johnsen.

Han er én av fem spisser som kjemper om to plasser på topp i Lars Lagerbäcks norske startoppstilling, sammen med Joshua King, Alexander Sørloth, Ola Kamara og Tarik Elyounoussi.

Maars Johnsen har spilt fire landskamper for Norge og står foreløpig uten nettkjenning med flagget på brystet. Han fikk imidlertid mye ros av Lars Lagerbäck for sine defensive bidrag i siste landskamp mot Australia.