Drømmevår for gullparet Ajer og Olsen: – Slipper å mobbe hverandre

SANDVIKA (VG) Kristoffer Ajer (20) og Karoline Olsen (19) mener det ikke er noe problem å være kjærester i hvert sitt land. De er uansett for opptatt med å vinne trofeer.

Han er fotballandslagets nye stopperhåp og gjorde rent bord i Skottland med Celtic denne våren: Gull i ligaen, gull i cupen og gull i ligacupen.

Hun er på juniorlandslaget i håndball og har vært med på å vinne serien, cupen og sluttspillet med Vipers Kristiansand – i tillegg til andreplass i EHF-cupen.

– Det ble vel seks trofeer, så vi har hatt en fin sesong, vi to, sier Ajer til VG og smiler.

– Jeg har tre og han har tre. Det viktigste er at vi fikk like mange så vi slipper å mobbe hverandre. Det er alltid litt konkurranse mellom oss, sier Olsen, som deler noen blinkskudd fra livet i langdistanseforhold:











– Jeg reiser ikke med det første

I tre og et halvt år har det unge, trofésankende paret holdt sammen. Men de har ikke fått all verden med tid sammen: For snart to år siden flyttet Ajer fra Kristiansand og Start for å signere for Celtic i Glasgow.

I februar 2016 innrømte han overfor TV 2 at det kom til å bli «vanskelig å flytte fra henne», men han fastslo at han hadde «funnet en som jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å dele resten av livet mitt med».

Mer enn to år senere står talentene fortsatt sammen.

– Vi driver begge med mange ting, er veldig opptatt og får satse på hvert vårt. Jeg ble ikke sur på ham da han reiste til Skottland, og jeg tror han forsto like godt at jeg ble hjemme. Det er viktig å forstå og støtte hverandre, sier Karoline Olsen, som ikke har noen planer om å bli fotballfrue i Skottland.

– Det er kanskje ikke så mange gode håndballklubber i Glasgow?

– Nei, jeg reiser ikke der med det første. Sånn er det bare. Han har fått med seg det, sier Olsen, som forsikrer om at paret «har det veldig fint som det er».

Ajer forklarer det velfungerende langdistanseforholdet slik:

– Forholdet er fint. Vi forstår hverandres prioriteringer om å satse på hver sin idrett. Det er ikke noe problem å bo borte fra hverandre en stund, for forholdet går som det alltid har gått, og det er veldig fint. Begge satser såpass tungt på hver sin idrett, og det er derfor det fungerer såpass bra.

– Hun betyr veldig, veldig mye for meg, tilføyer han.

Kun to dager sammen i Oslo

Når de ikke er på besøk hos hverandre, slik de får tid til i ny og ne, bruker de timesvis på «gode FaceTime-samtaler».

– Det er jo egentlig bare dét det går på, sier Olsen.

Etter en travel sesong skulle man tro at Ajer og Olsen får tid til å tilbringe mye tid sammen i sommerferien, men slik blir det dessverre ikke.

– På denne tiden i fjor fikk vi faktisk til en tur til Kreta, men i år passer det ikke, sukker Olsen.

Hun begynner nemlig oppkjøringen til en ny sesong allerede i juni, før hun skal delta i junior-VM i juli. Da begynner også Ajers oppkjøring til en ny, lang sesong i skotsk fotball.

– Men vi får to dager sammen i Oslo fra den 6. juni når han er ferdig på landslagssamling. Det er det vi får til, men vi skal kose oss, sier Karoline Olsen.