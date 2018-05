Dommer Hobber Nilsen svarer på kritikken: – Jeg er aldri ute etter noen

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 – Molde 2-2) Molde-spiller Mathias Normann (21) mener han både ble snytt for straffe og at han fikk feilaktig rødt kort. Etter kampslutt følte han at dommer Ola Hobber Nilsen (32) var «mot ham» gjennom kampen mot Sarpsborg.

– Ikke for å henge ut noen, men jeg føler han var veldig mot spesielt meg i dag, sier Normann til VG.

– Det stemmer ikke. Jeg er aldri ute etter noen, svarer dommer Hobber Nilsen.

Når VG møter ham i gangen på Sarpsborg stadion sent mandag kveld, har han sittet lenge i garderoben sammen med dommerkollegene. Han har fått sett situasjonene fra den dramatiske kampen mellom Sarpsborg og Molde på nytt, og føler seg komfortabel med at avgjørelsene som ble tatt ute på matta, var riktige.

– Vi var forberedt på at dette ville bli en jevn kamp. Kampene i fjor var tette, med mange dueller, sier Hobber Nilsen.

Omdiskutert rødt

Dommeren fikk mer enn nok å henge fingrene i på Sarpsborg stadion. Aller mest dramatikk ble det da det gjensto 20 minutter av kampen. Sarpsborgs Rashad Muhammed ble revet over ende av Normann, like foran innbytterbenkene.

Assistentdommeren signaliserte til dommer Hobber Nilsen, og mente han hadde sett at Normann stemplet Rashad mens Sarpsborg-spilleren lå nede.

– Jeg setter ned foten, ser at jeg treffer ham, så jeg løfter foten igjen og setter den ned på bakken. Helt ærlig så gjorde jeg ikke dette med vilje, forklarer Nordmann.

Han måtte likevel se dommer Hobber Nilsen stikke hånden ned i brystlommen og dra opp det røde kortet.

– Jeg hører det ropes rundt meg, både det ene og det andre. Men jeg skjønner ikke helt at det dreier seg om meg. Jeg har jo ikke truffet ham hardt, ikke satt foten ned engang, så det er feil, sier han.

Hobber Nilsen forklarer det slik:

– Det kortet er vi komfortable på. Normann tråkker på spilleren bevisst, vi oppfatter det slik. Da er det voldsom opptreden, og voldsom opptreden er i regelboken rødt kort. Han kunne unngått å tråkke på ham, men han klemmer ned, det er klink rødt kort.

– Det er straffe

Normann var involvert i en svært omdiskutert situasjon også før han fikk marsjordre. Like før hvilen var han på full fart inn i Sarpsborg-boksen da han gikk i bakken. Både han og de andre Molde-spillerne skrek etter straffe.

Dommer Hobber Nilsen konfererte med sin assistent, men bestemte seg for å la spillet gå.

– Det er straffe til meg. Jeg spiller ballen forbi ham, han henger igjen med bakerste fot, jeg løper i den. Det er straffe, sier Normann.

Hobber Nilsen innrømmer at situasjonen er vanskelig.

– Der er vi ikke sikre, rett og slett. Er jeg sikker så går jeg jo til merket, men det er jeg ikke. Jeg ser ikke om det er kontakt der. Jeg har sett situasjonen i ettertid, men jeg klarer ikke å konkludere med at det helt sikkert er straffe. Men den situasjonen skal jeg ta med meg hjem og evaluere sammen med dommersjef og kolleger, sier han.

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær mener dommeren burde ha blåst.

– Er det straffe til Molde?

– Ja. Mathias er på vei gjennom, han treffer bakfoten til forsvareren, mister balansen. Det er straffe.

– Det røde kortet – er det riktig?

– Jeg synes ikke det er det. Mathias blir taklet, han mister balansen, løfter den ene foten opp og setter den ned et sted. Det er ikke med kraft, han ser ikke ned. Aldri i verden om noen blir skadet eller får vondt av en liten knott som det, slår Molde-sjefen fast.

