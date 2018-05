FAMILIEFEIRING: Kona Veronique og sønnen Theo feirer med Zinédine Zidane etter seieren over Liverpool. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Zidane-avskjed til terningkast 6

Hvis du trodde Zinédine Zidane gikk den ene veien, forsvant han gjerne i motsatt retning.

Noen har kanskje sett det vanvittige mottaket i en landskamp mot Danmark. Et langt kast fra Fabien Barthez, nesten til midtbanen, høyreback Thomas Helveg ruser opp i ryggen på Zidane, bare for å se at Nummer 10 tar imot ballen med innsiden av høyre hæl, vender innover i banen og forsvinner. Helveg står igjen og skjønner absolutt ingenting. Ingen gjør det der .

Ingen sier opp jobben i Real Madrid heller, så fotballverden følte det omtrent på samme måte torsdag 31. mai. En snau uke etter finalefesten i Kiev, etter tre Champions League-trofeer på to og et halvt år, forteller den snart 46 år gamle treneren at han ikke vil mer.

President Florentino Pérez sier flere ganger at han er overrasket, og da er han vel det. De to har hatt et nært forhold siden presidenten hentet spilleren Zidane for 77 millioner euro i 2001. Men da Perez ga Zidane trenersjansen etter at Rafa Benitez ble fjernet i januar 2016, var det mange som trodde at dette ville bli for mye for en fersk trener uten særlig suksess i B-laget Castilla.

Dessuten var han ingen posør, slik Real Madrid gjerne liker dem, snarere beskjeden og heller ikke særlig veltalende. Men ingenting er visst for mye for Zinédine Zidane i fotball. Han trenger heller ikke å posere for noen, den kledelige beskjedenheten kombinert med den fantastiske karrieren gir ham uansett en uslåelig utstråling. Mystikken består i at han ikke sier så mye, han høres best når han snakker lavt.

Og han vant igjen. Fra 2016 til 2018 var han som skapt for denne klubben. Real Madrids aura og Zinedine Zidanes aura var den perfekte Champions League-kombinasjonen, og undervurder ikke dette som et moment når de tre strake titlene skal forklares for ettertiden.

Zidane sier at klubben må utvikle seg videre, at laget trenger nye ideer og at han derfor velger å tre til side. Det ligger sikkert ting her som vi ikke vet nå, men dette er nok tungt gjennomtenkt og vi skal som kjent lytte når han snakker. Real Madrid har vunnet med stort sett det samme mannskapet de siste tre årene, Zidane føler ikke at han er den rette til å ta laget et steg videre og sånn sett høres dette ut som selvinnsikt til terningkast seks.

Det må være vanskelig å forlate den kanskje mest attraktive trenerjobben av alle, og det sier ganske mye om Zidane at han klarer det også.

Det ulmer litt rundt Cristiano Ronaldos fremtid igjen, Gareth Bale er ikke fornøyd med spilletiden han har fått, heller ikke Isco, og Zidane har tidligere uttalt at han synes «det vanskeligste med jobben er å gi noen beskjed om at de ikke får spille».

Glem heller ikke at gullfavoritt Real Madrid skuffet stort i serien denne sesongen. I januar var det mange som spekulerte i at det kunne være slutt for Zidane den dagen det var over i Champions League, men den dagen kom jo aldri.

Selv etter den tredje Champions League-seieren stilles det spørsmål rundt hans taktiske ferdigheter, at man liksom ikke helt vet hvordan han vil at Real Madrid skal spille, at han bare har sluppet løs superstjernene, så har de ordnet resten selv.

Det er selvsagt feil. Zinédine Zidane har hatt orden i sakene, selv om han ikke har jaget på sidelinjen som Guardiola eller Klopp, det hadde kledd ham dårlig. Fra dag én brukte han heller sin status, og selv Cristiano Ronaldo lytter når han snakker med Zidane. En av Zidanes store prestasjoner er at han har overbevist scoringsgale Ronaldo om at han ikke kan spille alle kamper, hvis han skal holde hele sesongen ut. Dét har gitt resultater.

Har man vært blant tidenes mest elegante spillere, scoret to mål i finalen og blitt verdensmester, vært fantastisk i sluttspillet og blitt europamester, avgjort Champions League-finalen med et av historiens fineste finalemål, da blir du alltid lyttet til.

Hvordan skal han toppe denne trenerstarten? Det er knapt mulig, og det føles ikke som om det er mange klubbjobber der ute som er store nok for Zidane. Sånn sett høres det franske landslaget mest sannsynlig ut, selv om Didier Deschamps har kontrakt til 2020.

Der vil Zidane kunne starte med den samme enorme statusen som i Real Madrid, med tanke på hva han har gjort på banen, der vil han ha språket, og der kommer det en ny fantastisk generasjon opp. Det har jo vist seg at Zidane har en fantastisk nese for «timing», ikke bare når han treffer på hel volley i Champions League-finalen.

Uansett hvor han ender: Zinédine Zidane lurte oss alle – igjen.