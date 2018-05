Foto: BJØRN S. DELEBEKK

UEFA om Hegerberg: Hun skriver om historiebøkene som Messi og Ronaldo

Publisert: 25.05.18 06:52 Oppdatert: 25.05.18 08:17

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-25T04:52:18Z

KIEV (VG) Ada Hegerberg ble aldri ferdig med å feire etter en ny finaletriumf, og det er til å forstå: 22 år gammel og tre Champions League-titler. Det hører jo egentlig ingen steder hjemme.

Det gjør heller ikke scoringstallene hennes:

3–1-scoringen i ekstraomgangene mot Wolfsburg var den 167. på fire Lyon-sesonger og den 52. i denne sesongen.

I Champions League-sesongen var det nummer 15, ny rekord. Fortsetter hun slik, er hun tidenes toppscorer i denne turneringen allerede neste mai.

Den yngste av spillerne foran Hegerberg på listen er østerrikske Nina Burger på 30 år. Tre av dem har lagt opp, resten er på vei mot den siste fasen av karrieren. Ada Hegerberg er nesten ikke forbi den første.

Derfor bruker Det europeiske fotballforbundet UEFA store ord når de presenterer Hegerberg på «topp 10»-listen etter finalen i Kiev:

«Som 22-åring er Hegerberg iferd med å skrive om historiebøkene på samme måte som Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har gjort det i herrenes Champions League. Den norske jenta har brukt bare 37 kamper på å nå 37 mål, og med 15 denne sesongen har hun slått rekorden på 14 for en enkelt sesong, og to bedre enn det Hegerberg selv klarte da hun var toppscorer i 2015/16-sesongen.»

Ada Hegerberg er nummer ni på toppscorer-listen med 37 mål, men det er tett foran henne. 33 år gamle Anja Mittag er øverst med 50, og 13 mål kan den norske spissen hente igjen i et sesongjafs.

– At jeg fikk en scoring i finalen er toppen av kransekaka eller hva det heter. Nå har jeg satt rekord i Champions League. Da må jeg sette meg nye mål, sier hun, etter å ha vært borte for å takke mamma Gerd og pappa Stein Erik for at de tok turen til Kiev og feiret seieren med henne.

– Jeg hadde ikke stått her om det ikke var for dem. De er teamet mitt. Jeg hadde ikke vært her uten teamet mitt, sier hun.

De ti beste målscorerne i Champions League-historien Toppscorerlisten: 50 mål : Anja Mittag (33), Tyskland 48 mål: Conny Pohlers (39, lagt opp), Tyskland 46 mål: Marta (32), Brasil 44 mål: Camille Abily (33), Frankrike 42 mål: Lotta Schelin (34), Sverige 40 mål: Nina Burger (30), Østerrike 39 mål: Hanna Ljungberg (39, lagt opp), Sverige 38 mål: Inka Grings (39, lagt opp), Tyskland 37 mål: Ada Hegerberg (22), Norge 36 mål: Eugénie Le Sommer (29), Frankrike

Kontrasten var enorm mellom de to norske spillerne: Den tapre Graham Hansen som prøvde å beskrive sin bunnløse fortvilelse, Hegerberg som strålte med hele seg av lykke. Men det var fint å se dem hilse og gi hverandre en liten klem etter kampen, de som ikke har snakket sammen etter EM i fjor sommer.

Både Lyon og Wolfsburg vil nok være i teten neste sesong også. Lyon er verdens rikeste kvinneklubb, med Wolfsburg på annenplass, og slikt blir det gjerne resultater av.

– Nå har vi første en cupfinale og der skal vi ta «The Treble». Så handler det om å lade opp i sommer, om å fortsette å vinne, sier Hegerberg.

– Jeg synes at dette var en mer overbevisende seier enn de straffekonkurransene vi har vært igjennom. Vi var ikke gira på straffer igjen. Det er utrolig å vinne tre ganger på rad, så får vi se om Real Madrid klarer det samme lørdag...

PS ! Ada Hegerberg gjør det fortsatt helt klart at det er uaktuelt med en landslagsretur nå, som hun også sa for tre uker siden. Hun mener hun har hatt en bedre sesong av bare å konsentrere seg om Lyon. Hun snakket ikke med landslagssjef Martin Sjögren, som var på finalen.

Denne artikkelen handler om Ada Hegerberg

Caroline Graham Hansen