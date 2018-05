Brann vant dramatisk kamp: - Vi er best på og utenfor banen

Publisert: 27.05.18 21:54 Oppdatert: 27.05.18 22:48

FOTBALL 2018-05-27T19:54:42Z

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Brann 1–2) Skuffende keeperspill, feil dommeravgjørelser - og en skade på Nicklas Bendtner var bare to av mange hendelser som satte preg på toppkampen mellom Rosenborg og Brann - som Brann snudde og vant.

– Det er helt sinnsykt å vinne på Lerkendal med denne gjengen (supporterne). Det er helt nydelig. Vi er fortsatt best på banen og utenfor, sier Petter Orry Larsen til Eurosport.

Branns ledelse er nå på seks poeng etter 12 av 30 kamper.

– Det er fortsatt veldig lenge igjen. Vi er ikke halvveis engang. Vi må bare tenke på å fortsette, sier Fredrik Haugen til Eurosport.

– Det er en tøff kamp. Vi kjemper oss tilbake etter målet. Det er vanvittig deilig å komme tilbake. Dette er stort for oss, sier Lars Arne Nilsen, Brann-trener.

– Når får Brann hele Bergen by i ryggen. Det blir vanskelig å ta dem igjen nå, sier Pål Andre Helland, RBK-kant, til VG.

RBK-keeper André Hansen har spilt bedre kamper, selv om det ikke var hans skyld alene at laget hans tapte toppkampen i Trondheim.

– Den andre scoringen er mitt ansvar. Jeg venter for lenge før jeg tar avgjørelsen om jeg skal gå eller stå. Og da blir det seende dumt ut, siden det er en heading som jeg normalt sett bare skal plukke, sier André Hansen til VG.

Men han sto feilplassert da Fredrik Haugen utlignet til 1–1 på et langskudd med venstre etter 55 minutter, og han nådde ikke opp da Peter Orry Larsen satte inn 2–1 til Brann seks minutter senere, på en heading etter innkast.

– Den første er ikke så enkel, så lenge jeg ikke ser utkanten av skuddet, sier Hansen til VG.

– Brann får to innkast, og de tar brukbart vare på dem, sier Kåre Ingebrigtsen, Rosenborg-trener.

Da hadde Alexander Søderlund, som startet som venstre kantspiller, vært raskest på et kaos inne i feltet etter et RBK-frispark og gitt hjemmelaget ledelsen etter 50 minutter.

Dramatikken steg da dommer Svein Oddvar Moen og hans team gjorde det som kan ha vært en avgjørende feil, etter 69 minutter. For Nicklas Bendtner ble avblåst for offside (scoret i den situasjonen), men dansken var ganske klart onside, nesten en halvmeter.

– Ingen tvil, enkelt og greit gjorde vi en stor feil. Vi burde sett at spilleren var onside, vi skulle godkjent den. Tabbe av oss, og det er mitt ansvar, sier dommer Svein Oddvar Moen til VG etter kampen.

Linjedommer Magnus Lundberg var lei seg da VG snakket med han etter kampen. Han skjønte, ut fra reaksjonene rett etter annulleringen, at han hadde gjort en tabbe.

Det var den andre, store feilen dommeren fra Haugesund gjorde i denne kampen, selv om den første ikke ble så avgjørende: Alexander Søderlund skulle hatt et gult kort etter at han tok foten på Gilli Rolantsson.

I den samme situasjonen fikk Bendtner kjenning med noe, trolig hamstringen, og måtte forlate banen. Han så ikke direkte happy ut der han bet på drakten mens han gikk i garderoben.

Rosenborg kjørte kampen det siste kvarteret, men Brann holdt ut, tross skade på matchvinner Peter Orry Larsen, og leder nå serien med seks poeng på Rosenborg. Dette Brann-laget er solid, og med flere ballspillere i tillegg til et godt system og god fysisk kapasitet, er det lite som tyder på at Brann vil sprekke.

Rosenborg skapte ingen ting før pause, åpnet 2. omgang godt og presset Brann. Det ga ledermålet etter 50 minutter, men det skuffende for trønderne på Lerkendal var at RBK virket stresset etter ledermålet, og med to kjappe baklengsmål virket det som lufta gikk ut av Kåre Ingebrigtsens mannskap.

– Vi hørte at hjemmepublikummet buet på dem. Denne sesongen har vi vært mentalt veldig sterke. Vi senket ikke hodet da de scoret, vi hevet brystet, stod frem og slo tilbake med to mål, sier Vito Wormoor, Brann-kaptein, til VG.