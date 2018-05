FLERE GRÅ HÅR? Det har ikke akkurat gått på skinner for Mark Dempsey og Start denne sesongen. Etter fire poeng på ti kamper fikk Dempsey sparken fredag. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Kritisk til Start-ledelsen: – Hvilken trener er villig til å gå inn i det vepsebolet Start er i nå?

Publisert: 19.05.18 11:19 Oppdatert: 19.05.18 11:37

Mark Dempsey måtte gå som Start-trener fredag kveld. Start-prosjektet har gått over styr og sparkingen var helt unødvending, mener sportsleder Pål W. Jørgensen i Fædrelandsvennen.

– Jeg syntes det er trist. Det er trist for hele byen og klubben. Prosjektet har ikke fungert, men akkurat denne sparkingen var unødvendig og alt for tidlig.

Det sier Jørgensen, som følger klubben svært tett, til VG i underkant av et døgn etter at Dempsey var ferdig som Start-trener, etter bare fire poeng og tabellbunn på ti kamper.

Dempsey er med det den andre Start-treneren som har fått beskjed om å pakke sakene sine og gå på drøye åtte måneder. I september 2017 var det Steinar Pedersen som ble sparket , tross at Start på den tiden lå på opprykksplass til Eliteserien.

– Vi hadde en felles seanse hvor vi forklarte bakgrunnen for dette. Mark var med på det, og vi er fortsatt gode venner. Vi skal faktisk ut og spise middag sammen i kveld, sier sportssjef Tor-Kristian Karlsen til VG lørdag, mens han er på vei til Start-trening.

Karlsen forteller også at det har gått rolig for seg, og at Dempsey var innom lørdag morgen for å si farvel.

– Bommet på overgangsmarkedet og sammensetning av tropp

– Vi hadde svake resultater. Vi har ikke vunnet på ni kamper, så Mark, trenerteamet og jeg har hatt en kontinuerlig dialog om den sportslige situasjonen. Vi kom frem til at det ikke var noen overbevisende løsninger akkurat nå, sier Karlsen og fortsetter:

– Da ble vi enige om å prøve noe annet - få inn et nytt syn på laget og spillerne, og at en kan komme inn og sette sammen laget på en annen måte.

Siden Karlsen noe overraskende tok over som sportssjef i Start i august 2017, har to trenere kommet og gått. I tillegg har 20 spillere ankommet, mens 16 har forlatt klubben.

FVNs Jørgensen mener Start har bommet på overgangsmarkedet og sammensetningen av troppen.

– Det ansvaret er Tor-Kristian Karlsen sitt. Ikke Dempseys. De burde hatt mer tålmodighet og jobbet seg ut av denne krisen. Dette prosjektet har gått over styr, fortsetter Jørgensen.

– Hvilken trener er villig til å gå inn i det vepsebolet Start er nå, spør han retorisk.

– Men Start er jo en attraktiv klubb med ressurser og talenter. I tillegg kommer de fra en stor by. Men jeg klarer ikke se for meg at de henter en ung trener, ei heller en type som Kjetil Rekdal eller en av de andre gamle traverne.

– Vanskelig å si hva som skjer videre

– Det er slik fotballen mekanisme er. Når man tar få poeng, viser historien at sånne ting kan skje, sier Kjetil Rekdal til VG. Rekdal var sist trener for Vålerenga fra 2013–16. Nå jobber han som ekspert i Discovery. Han fortsetter:

– Det er vanskelig å vite hva Start tenker videre, om de skal hente inn en utenfra, om det er en intern, om det er en norsk. Rett og slett vanskelig å si. De trenger poeng.

Jørgensen tror fort at Starts neste trener blir en som Karlsen kjenner godt fra utlandet, uten at han kan komme med et tusenkronerstips på spesifikt hvem det kan være.

– Jeg kan se for meg at han henter inn en utenfra, en han har i sitt kontaktnett. De må også ha en trener som er tilpasset de spillerne de har hentet. Start-laget har jo en ballbesittende stil, og fotballen skal gå langs gresset.

Karlsen selv sier at han ikke har reflektert over hvem som blir den neste Start-treneren inn portene på Sør Arena.

– Mark sin avgang kom relativt brått på. Hovedprioriteten var å få løst dette, men det klarte vi ikke. Nå kommer kampen mot Bodø/Glimt på mandag, så vi får unna den før vi graver i den bunken med trenere. Vi får nok tid til å jobbe med det fremover.