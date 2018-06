KOMMER STERKERE TILBAKE: Kåre Ingebrigtsen er ikke i tvil. Nicklas Bendtner er ikke typen som legger seg ned fordi drømmen om VM med Danmark ble knust. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Tror Bendtner reiser seg: – Forventer ikke noe annet

Nicklas Bendtner (30) kom til Rosenborg for å spille seg til VM i Russland. Mens Adressas sportskommentator tror Bendtner forsvinner i løpet av sommeren, er Kåre Ingebrigtsen av en annen oppfatning: den danske spissen vil reise seg nok en gang.

Vrakingen av superspissen til den danske landslagstroppen har satt spørsmålstegn ved 30-åringens fremtid i Rosenborg. Det tar Ingebrigtsen med knusende ro.

– Så lenge han har vært her, har han vært motivert og profesjonell. Da forventer vi ikke noe annet av han fremover heller, sier RBK-treneren til VG.

Det har den siste tiden blitt kjent at den tidligere Arsenal-spilleren vurderte å legge opp etter det mislykkede oppholdet i Nottingham Forest for to år siden – altså før Rosenborg kom på banen. Og Ingebrigtsen tror neppe dansken gir seg etter den store

– Fotballspillere generelt spiller fotball fordi de er utrolig glade i å drive med det. Det har han vist her. Den gleden over å ha spille fotball har Nicklas funnet tilbake til.

Slår tilbake mot lokalpressen

Adressas sportskommentator mener tilstanden Bendtner kommer tilbake i er en stor utfordring for Rosenborg – den største “brutter'n” har måttet takle hittil.

– Det skrev Adressa da Nicklas kom hit også. Så de fortsetter bare i det sporet. Det er nok satt på spissen, ler treneren som påpeker at han ikke bruker mye tid på å tenke over den påstanden.

– Er du redd for at Bendtner nå ønsker å flytte på seg?

– Nei, det er jeg ikke. Han takket nei til Bordeaux i vinter.

Fjorårets toppscorer i Eliteserien la selv ut et bekmørkt bilde på Instagram da nyheten ble kunngjort. Og Ingebrigtsen selv – av alle – skjønner ekstra godt hvordan det er.

– Jeg har selv vært i alle kvaliktroppene til Norge uten å få være med til mesterskap. Skuffelsen vil være der lenge. Men sammen skal vi sette oss ned med Nicklas og finne ut hva hans neste mål blir.

Ingen planer om å selge

Med halvannet år igjen av kontrakten, sier det seg selv om at Rosenborg skal tjene gode penger på Bendtner, så må han selges dette vinduet. Det har ikke Ingebrigtsen noen planer om å gjøre.

– Vi forholder oss til den kontrakten. Han er en veldig profesjonell spiller, og Rosenborg er en stor klubb. Vi regner med at han kommer tilbake hit og fortsetter der han slapp, sier treneren.

Før han legger til:

– Men ting skjer fort i fotballen, og det er alltid masse aktivitet i overgangsvinduene rundt ham.

– Frykter du at det skal være en knekt og demotivert Bendtner som nå kommer tilbake til Trondheim?

– Nei. Vi er et bra miljø og en flott gruppe som sammen skal løfte han opp igjen.

– Trolig klar mot Vålerenga

30-åringen rekker ikke helgens bortekamp mot Tromsø. Men ut fra hva treneren vet, er han ikke langt unna å være spilleklar.

– Han er trolig klar mot Vålerenga 24. juni. Da har vi hatt to ukers spillefri.

Noe positivt er det uansett for Rosenborg at hverken Bendtner eller Mike Jensen kom med i Danmarks endelige tropp.

– Når det blir som det blir, så får jo vi to fantastisk gode fotballspillere tilbake til sommeren. Vi er selvsagt veldig skuffet på vegne av dem. Vi håpet de skulle få opplevelsen av å spille i et VM. Men vi tar dem imot med åpne armer.