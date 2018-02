Ajer og Celtic holdt nullen mot Zenit: – Han er selvskreven på landslaget

Publisert: 15.02.18 23:00 Oppdatert: 15.02.18 23:57

FOTBALL 2018-02-15T22:00:41Z

(Celtic – Zenit St. Petersburg 1–0) Kristoffer Ajer (19) fortsetter å levere i Celtic-trøyen. Torsdag var han med på å sikre skottene et godt utgangspunkt i Europa League.

Den norske midtstopperen har blitt fast inventar i Brendan Rodgers bakre firer, og torsdag kveld spilte han hele kampen da Celtic vant 1–0 hjemme på mektige Celtic Park mot Zenit St. Petersburg.

Tolv minutter før full tid scoret Callum McGregor kampens eneste mål, og Celtic sikret seg dermed et godt utgangspunkt før returoppgjøret i Russland ved å ikke tillate gjestene bortemål.

– Samtlige spillere gjorde jobben sin. Det ble ikke gjort de feilene som vi har sett i det siste. De kunne med litt hell ha scoret et mål eller to til, fastslår tidligere Celtic-keeper Pat Bonner på BBC Radio.

– Han har tatt kjempestore steg

Rosenborg, som ble utslått av Champions League-kvaliken av nettopp Celtic , tapte 3–1 i St. Petersburg og spilte 1–1 i Trondheim da de møtte Zenit i gruppespillet i Europa League.

Mot Zenit var 19-åringen sikkerheten selv i Celtics forsvarsrekke. Midtstopperen var trygg og god med ball, og vant brorparten av duellene han gikk i.

Ekspert i TV 2, Jesper Mathisen – som selv kjenner Ajer godt – lar seg imponere av den gamle Start-spilleren.

– Han har tatt kjempestore steg. Han har gått fra å være en lovende unggutt til å bli en skikkelig seniorspiller. Det steget var jeg sikker på han skulle ta, men han har tatt det kjapt og spilt seg inn på et veldig godt lag hvor det er tøff konkurranse, sier han.

– Han blir bare bedre og bedre i rollen som midtstopper. Han er flink til å komme med offensive bidrag også. Han passer inn i Rodgers’ spillestil, og han smelter Celtic-supporternes hjerter der borte, legger han til.

Avisen Daily Record roser også den unge nordmannen, og omtaler han som sterk i luften og på bakken. De skriver skriver at «det var et stort øyeblikk da han i 1. omgang vant et innkast og feiret foran fansen som om han hadde scoret», noe du kan se i videoen under:

Tror Ajer følges av toppklubber

Mathisen føler seg 100 prosent sikker på at Ajer blir å se i Lars Lagerbäcks neste landslagstropp.

– Han er selvfølgelig med i den troppen så lenge han er skadefri. Da er han selvskreven. Lagerbäck har vært på jakt etter gode norske midtstoppere. De har vi ikke hatt altfor mange av de siste årene, men Ajer kan bli den spilleren vi har savnet, sier han.

Samtidig er han klar på at det norske folk må ha tålmodighet, men føler seg trygg på at Ajer for alvor er i ferd med å skape seg et navn, og tror han følges av storklubber allerede.

– Det laget, ligaen og nivået han spiller på nå, passer ham helt perfekt. Men det er nok flere toppklubber som har navnet hans på blokken allerede.

Manager Brendan Rodgers trekker frem forsvaret etter kampen.

– Vi spilte glimrende forsvar, sier han til BT Sport.

– Men vi er bare halvveis ...