STANG UT: Philippe Coutinho viste seg ikke fra sin beste side i ligadebuten. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Philippe Coutinho får tyn etter ligadebuten: – Veldig anonym

Publisert: 29.01.18 13:25

FOTBALL 2018-01-29T12:25:35Z

Philippe Coutinho (25) imponerte ikke i sin første La Liga-kamp som Barcelona-spiller.

Alaves tok ledelsen søndag kveld, men Luis Suárez og Lionel Messi snudde kampen og fikset tre poeng for Barcelona .

Philippe Coutinho ble byttet ut etter 65 minutter til fordel for Paco Alcácer, og det var etter dette byttet at Barcelona snudde kampen.

Etter kampen gikk både Barca-manager Ernesto Valverde og målscoreren Luis Suárez ut i media og forsvarte nyervervelsen.

– Det er ikke tilfeldig at Coutinho blir tatt ut på stillingen 0–1 og at Barcelona deretter snur kampen, sier Viasats ekspert på spansk fotball, Petter Veland.

– Han var ganske anonym, men han trenger naturligvis tid for å komme i gang i et nytt land, en ny liga og i et nytt lag. Den viktigste oppgaven for Ernesto Valverde er å finne en posisjon for Coutinho i laget, der han kan være den beste utgaven av seg selv – samtidig som han ikke går i veien for Lionel Messi, legger han til.

Forventningene er utvilsomt høye til mannen Barcelona betalte halvannen milliard for, etter at den katalanske klubben har jaktet brassen i lang tid. Men Coutinho snublet skikkelig - bokstavelig talt - som du kan se i videoen under:

– Når du hentes for så mye penger, følger alle med på deg. Alle analyserer, og konkluderer tidlig. Jeg mener helt bestemt at dette kommer til å bli en fantastisk signering for Barcelona på sikt, men det er naturligvis lov å være skuffet etter det man har sett. Men man må ikke sette to streker under svaret så tidlig, sier Veland.

Barcelona har vært helt overlegne denne sesongen, samtidig som erkerival og regjerende mester Real Madrid har underprestert. I skrivende stund har Barca en luke på 19 poeng ned til Los Blancos, mens det er elleve poeng ned til serietoer Atletico Madrid.

– Han (Coutinho) kommer inn i et satt hierarki. Det er han som må omstille seg og tilpasse seg Barca-stjernene. Det er ingen andre som kommer til å omstille seg for at han skal tilpasse seg, understreker Veland.

Viasat-eksperten er klar på at dette har man sett før, at de store stjernene som kommer til klubben må «lære» seg å spille annenfiolin for Messi.

– Nivået er langt høyere i Barcelona enn i Liverpool, og selv ikke der var det han som dro lasset. Han var én av fire (Firmino, Salah, Mané) som var stjernene og hadde kjemien, og nå må han finne den samme flyten med Barca-stjernene, konkluderer Veland.

– For når Messi er god, er Barcelona gode.