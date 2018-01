Kane reddet omkamp i FA-cupen mot Newport

Publisert: 27.01.18 20:32

(Newport-Tottenham 1–1) Da Tottenham var i stor fare for å ryke ut av FA-cupen mot Newport fra nivå fire, så dukket «selvfølgelig» Harry Kane (24) opp og reddet omkamp.

Tottenham er tabellfemmer i Premier League, og skal snart møte Juventus i Champions League, mens Newport ligger på 9. plass i League Two.

Men det måtte en sen scoring av Kane til for å redde omkamp. I det 83. minutt satte storscoreren ballen enkelt i nettet fra én meters hold etter at Heung Min-Son hadde lagt inn.

– Det var veldig vanskelig, og ros til Newport. De hadde en kampplan, og gjorde det vanskelig for oss - særlig i 1. omgang. Vi begynte å bli bekymret mot slutten, men fikk scoringen og er fortsatt med i FA-cupen. Forhåpentligvis kan vi slå dem i omkampen, oppsummerte Kane.

Det var synd for Newport, som gjorde en imponerende kamp mot et sterkt Tottenham-lag. Trøsten får være at de nå får spille omkamp på finalearenaen Wembley, som også er Tottenhams hjemmebane denne sesongen.

Padraig Amond scoret for Newport etter 38 minutter da han headet i mål etter at Kieran Trippier slurvet med markeringen inne i feltet. Da hadde Newport skapt flere gode sjanser foran målet til Michel Vorm.

Kane skjøt via en forsvarer og i stolpen etter 32 minutter, og samme mann headet svakt over fra fire meter etter en snau times spill. Så reddet Newport-keeperen glimrende fra Son, men syv minutter før ordinær tid satte altså Kane inn sitt 30. mål i alle turneringer for Tottenham denne sesongen.

– FA-cupen er magisk, og alt i alt er vi fornøyde med å få omkamp ettersom førsteomgangen var så svak. . Nå får vi enda en kamp i tillegg til møtene med Liverpool og Arsenal, men vi er fortsatt med i turneringen, oppsummerte Tottenham-manager Mauricio Pochettino til Tottenhams hjemmeside .

Engelsk FA-cup, 4. runde:

Peterborough – Leicester 1-5 (0-3)

Mål: 0-1 Fousseyni Diabate (9), 0-2 Kelechi Iheanacho (12), 0-3 Iheanacho (29), 1-3 Andrew Hughes (58), 1-4 Diabate (87), 1-5 Onyinye Ndidi (90).

13.193 tilskuere.

Huddersfield – Birmingham 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Steve Mounié (21), 1-1 Lukas Jutkiewicz (54).

12.683 tilskuere.

Hull – Nottingham 2-1 (2-0)

Mål: 1-0 Jarrod Bowen (18), 2-0 Nouha Dicko (40), 2-1 Apostolos Vellios (88).

Markus Henriksen spilte hele kampen for Hull, Adama Diomandé spilte 71 minutter for Hull.

13.450 tilskuere.

Middlesbrough – Brighton 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Glenn Murray (90).

20.475 tilskuere.

Millwall – Rochdale 2-2 (1-1)

Mål: 1-0 Jed Wallace (str. 17), 1-1 (32), 1-2 Matt Done (53), 2-2 Ben Thompson (90).

8346 tilskuere.

Milton Keynes Dons – Coventry 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Maxime Biamou (63).

14.925 tilskuere.

Notts County – Swansea 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Luciano Narsingh (45), 1-1 Jon Stead (62).

9802 tilskuere.

Sheffield United – Preston 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Billy Sharp (str. 80).

15.680 tilskuere.

Southampton – Watford 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Jack Stephens (4).

25.195 tilskuere.

Wigan – West Ham 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Will Grigg (7), 2-0 Will Grigg (str. 62).

Rødt kort: Arthur Masuaku (49), West Ham.

14.194 tilskuere.

Newport - Tottenham 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Pádraig Amond (38), 1-1 Harry Kane (83).

9836 tilskuere.

- - -

Senere kampstart (20.45): Liverpool – West Bromwich.