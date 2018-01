PÅ VEI TIL LONDON: Pierre-Emerick Aubameyang skal bytte ut Dortmund-gult med Arsenal-rødt. Foto: PAUL HANNA / X00122

Britisk avis: Aubameyang klar for Arsenal – setter ny overgangsrekord

Publisert: 29.01.18 16:14

Arsenal skal ha blitt enige med Borussia Dortmund om en overgang for spissen Pierre-Emerick Aubameyang (28).

Det melder The Guardian . Det samme gjør journalist i Sky Sports, Fabrizio Romano .

Den britiske avisen skriver at Arsenal setter ny overgangsrekord med kjøpet av spissen fra Gabon. The Gunners blar angivelig opp 63 millioner pund – drøye 700 millioner kroner for spissens tjenester.

De skriver samtidig at Aubameyang vil heve 2 millioner kroner i uken i London. 29-åringen skal være enig med Arsenal om en kontrakt som strekker seg over 3,5 år.

Gjenforenes med Mkhitaryan

Arsenal og Borussia Dortmund skal ha inngått en avtale – men ingenting kommer til å offentliggjøres eller bekreftes før Bundesliga-klubben har fått på plass en erstatter.

Men alt tyder på at at Aubameyang blir Alexis Sánchez’ erstatter. Chileneren sluttet seg til Manchester United forrige uke . Motsatt vei gikk Henrikh Mkhitaryan, og hans melding til Aubameyang har fått supporterne til å drømme om et storkjøp.

Som nå ser ut til å være i boks, og de to - som for alvor fant tonen i Borussia Dortmund - gjenforenes i den engelske hovedstaden.

Tyske Bild skrev i helgen at Arsenal-direktør Ivan Gazidis var i Dortmund for å få i land en avtale, og Dormtund-direktør Hans-Jörg Watzke bekreftet også at Arsenal har forhørt seg om spilleren.

Den lynhurtige spissen har scoret 98 mål på 144 kamper i tyske Bundesliga, og før han sluttet seg til Borussia Dortmund, noterte han seg for 41 scoringer på 120 kamper for Ligue 1-klubben Saint Etienne.

I tillegg har han i løpet av 32 Champions League-kamper notert seg for 16 nettkjenninger.

Borussia Dortmund skal ha tre Aubameyang-erstattere i kikkerten:

Chelsea-spiss Michy Batshuayi, Arsenals Olivier Giroud, og tidligere Köln-spiss Anthony Modeste, som til daglig spiller i kinesiske Tianjin Quanjian.