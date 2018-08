Ekspert skeptisk til Liverpool-kjøp: – Ikke arbeidsnarkoman

Liverpool har fått mye ros for sommerens overgangsvindu, men det er ikke alle som er helt overbevist.

Med kjøpene av keeper Alisson, den defensive midtbanespilleren Fabinho, den strålende boks-til-boks-spilleren Naby Keita og backup-signeringen Xherdan Shaqiri kommer Liverpool utvilsomt styrket ut av overgangsvinduet.

Det er mye av grunnen til at VG i sesongens tabelltips anser dem som Manchester Citys eneste virkelige utfordrer til gullet i Premier League .

Men det er ikke alle som er helt overbevist over alle signeringene. Tidligere Liverpool-spiller Phil Thompson er usikker på om Shaqiri har det som skal til for å lykkes.

– Han er en spiller, som vi vet, som kanskje ikke er en arbeidsnarkoman slik Klopp skulle ønske det, sier Thompson ifølge Daily Mail .

– Mye å by på

– Han kan ende opp som en «Balotelli-signering», sier Thompson som refererer til da Liverpool hentet den kontroversielle italieneren i 2014 og kun fikk fire mål på 28 kamper i retur.

Thompson åpner likevel for at Shaqiri kan bli en suksess.

– Han kan jo bli en «Sadio Mané-signering også», og det er poenget. Han har kanskje noen problemer rundt seg, men han har mye å by på: Dødballer, cornere, han leverer baller inn i farlige områder. Han kommer til en klubb der forventningene er mye større enn i Stoke, sier den tidligere Liverpool-spilleren.

Shaqiri har imidlertid vist seg frem fra sin beste side i sesongoppkjøringen. Allerede i Liverpool-debuten leverte han en vanvittig brassescoring mot Manchester United.

