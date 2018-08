BETENKT: Molde-manager Ole Gunnar Solskjær mener forholdene ikke er lagt godt nok til rette for norske lag i Europa. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Solskjær om fotballoppsettet: – Det var forrige helg vi skulle hatt fri ...

Tross fri i sommer: Ole Gunnar Solskjær (46) mener forholdene slett ikke er lagt optimalt til rette for at norske lag skal ta seg inn i de europeiske turneringene. Molde-manageren mener det er bommet totalt på tidspunktet for når lagene burde fått hvile.

– Det var jo forrige helg vi skulle hatt spillefri, for å være best mulig forberedt til playoff til Europa League mot Zenit. I stedet har vi spillefri før vi møter lag som Glenavon og Laci ..., lag vi uansett skal slå, ellers trenger vi ikke tenke på et gruppespill en gang. Så det er jo god tilrettelegging det ..., sier Solskjær ironisk til VG.

Han og Molde skal ta igjen 1–3 mot Zenit torsdag, en vanskelig, men ikke umulig oppgave. Men Solskjær mener altså at forberedelsene, tilretteleggingen, kunne vært mye bedre, fra norsk fotballs side.

– Treningen denne uken burde hatt en helt annen inngang enn å hente oss inn fra en seriekamp, mener Solskjær.

– Vi lytter naturligvis når en så kompetent mann som Solskjær mener noe. I forkant av playoffkampene har vi ikke fått noen innspill fra klubbene om å gjøre kortsiktige tiltak nå. Det betyr ikke at vi ikke selv skulle sett denne problemstillingen, svarer Leif Øverland – daglig leder i Norsk Toppfotball.

– Nå det gjelder

Ifølge Molde-manageren har Moldes daglige leder, Øystein Neerland, tatt opp problemet med ledelsen i Norsk Toppfotball.

– Det er jo gruppespill som er målet, ikke kvalifiseringen i seg selv. Jeg hører de snakker om å «prioritere å få lag inn i gruppespillet». Men da er det ikke i første- og andre kvalifiseringsrunde vi trenger hjelp, det er nå, når det gjelder, som vi trenger det, for å være uthvilt når motstanderen er som best, poengterer Solskjær.

Han sier at Sarpsborg-trener Geir Bakke gjorde det eneste rette forrige helg, da han byttet 10 spillere før kampen mot Kristiansund. Selv byttet han fire, og tapte mot Ranheim. Solskjær ser at han kanskje burde byttet enda flere, etter 1–3 mot Zenit i St Petersburg.

– Dette er viktig for norsk fotball, få tre lag inn i et europeisk gruppespill, både sportslig og økonomisk. Og derfor var det helgen før den avgjørende play-off-kampen at det burde vært lagt til rette for oss, sier Molde-manageren til VG.

– Ikke optimal

Han lister opp de to mulighetene han ser for at lagene skal være best mulig forberedt. Nå håper han et av disse to tilfellene blir en realitet neste år:

1. At lagene som kom seg til playoff fikk utsatt kamp forrige helg.

2. At hele runden ble spilt i sommer.

Leif Øverland i Norsk Toppfotball er opptatt av å få til forandringer i fremtiden.

– Vi skal sammen med fotballforbundet snart legge premissene for de fire neste sesongene frem til 2022. Da blir det viktig å finne frem til de beste løsningene for både sport og publikum. Det er ulike oppfatninger om årets opplegg. Engasjementet er stort, sier den daglige lederen.

Solskjær frykter for de sportslige konsekvensene dersom opplegget ikke forandres i kommende år.

– Det som kan skje, både med Sarpsborg og med oss, det er at vi er så nær en plass i Europa, men klarer det ikke, samtidig som vi taper kamper i Eliteserien, som igjen gjør at vi ikke klarer å kvalifisere oss til Europa neste år. Oppladningen er ikke optimal. Jeg har spillere som ikke kan spille 90 minutter i St Petersburg, så 90 minutter mot Ranheim og så 90 minutter mot Zenit igjen, sier Solskjær.

– Dette har endt med at når vi har det siste hinderet, så har vi de dårligste forutsetningene. Det burde vært omvendt, sier Ole Gunnar Solskjær før torsdagens møte med Zenit i Molde.

– Vi har en mulighet. Står det 1–0 til oss etter 80 minutter, så er sjansen god. Da blir det fort panikk inne i deres felt, som det ble hos oss i St Petersburg, sier Ole Gunnar Solskjær.