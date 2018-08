PÅ VEI BORT? RBKs Nicklas Bendtner. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sveitsisk avis: FC Zürich jakter Bendtner

FOTBALL 2018-08-27T12:06:59Z

Ifølge sveitsiske Blick skal Nicklas Bendtner (30) være høyaktuell for FC Zürich.

Publisert: 27.08.18 14:06 Oppdatert: 27.08.18 14:51

– Agenten til Nicklas Bedtner er i kontakt med FC Zürich, skriver sveitsiske Blick, og hevder at den danske spissen er tilbudt klubben.

Den sveitsiske avisen skriver at Zurich er på spissjakt etter å ha solgt Raphael Dwamena til Levante og Michi Frey til Fenerbahce. Igjen har klubben nemlig bare én spiss: Stephen Odey.

– Vi trenger en stor spiss, er trener Ludovic Magnin sitert på, og det kan altså bli Nicklas Bendter.

RBK-sportssjef Stig Inge Bjørnebye har ikke besvart VGs henvendelser mandag.

Bendtner spilte senest for Rosenborg da Strømsgodset ble slått 4–3 søndag. Da scoret han dette målet:

Ifølge UEFA er den sveitsiske ligaen rangert som nummer 12 i Europa, et godt stykke foran Eliteserien på 29. plass.

FC Zürich har åpnet sesongen med to seirer, to uavgjort og ett tap på de første fem kampene, noe som holder til en 3. plass så langt. Forrige sesong endte laget på 4. plass, noe som betyr at laget er å finne i Europa League-gruppespillet.

Der kommer Rosenborg også trolig til å spille. Trønderne må unngå en smell etter å ha slått Shkëndija 3–1 på hjemmebane.

Kanskje har Rosenborg allerede funnet sin Bendtner-erstatter. Nysignerte Issam Jebali har i hvert fall fått voldsomt med ros etter sine tre første kamper i RBK-trøya .

PS: Det sveitsiske overgangsvinduet stenger ved midnatt natt til 1. september. Det betyr at Bendtner kan få en siste kamp for RBK i Europa League-playoffen mot Shkëndija den 30. august, det selv om han skulle bli solgt.