Brann-keeper får tyn: – Kan ikke fortsette på denne måten

På våren ble han hyllet som en supersignering. Nå peker ekspertene på Samuel Sahin-Radlinger (25) som Branns kanskje største handikap i gullkampen.

– Det har vært altfor mange mål hvor man kan stille spørsmål ved hans inngripen. Det er bekymringsverdig i gullkampen, sier Eurosport-ekspert og tidligere landslagskeeper Thomas Myhre til VG.

Søndag havnet Branns østerrikske sisteskanse for alvor i søkelyset etter en keepertabbe på VIF-back Amin Nouris åpningsmål . Men nedturen, etter en svært sterk vårsesong, har pågått en stund nå.

På hans 14 første Eliteserie-kamper slapp Sahin-Radlinger kun inn fem mål. I tillegg ble han ofte hyllet for sitt gode fotarbeid, som tilførte en ny dimensjon i Branns spill. Men siden starten av juli har det snudd: Branns keeper har plukket 14 baller ut av eget nett på kun seks seriekamper.

Se Sahin-Radlingers tabbe mot Vålerenga her:

«Branns svakeste ledd»

«Sorry, Sam!», skriver Bergensavisen-journalist Tormod Bergersen etter 2–0-tapet mot Vålerenga , som sendte Brann ned fra serietoppen for første gang på 18 uker. «Mannen vi hyllet tidligere i sesongen, Samuel Sahin-Radlinger, er blitt Branns svakeste ledd akkurat nå. Den ene tabben ser ut til å følge den andre», skriver han.

– Det er klart at hvis Brann skal ta gull, så kan det ikke fortsette på denne måten. Alle keepere gjør tabber, men hyppigheten har vært altfor høy, sier Bergersen til VG.

Thomas Myhre er bekymret for to deler av Sahin-Radlingers spill: Feltarbeidet og måten han håndterer langskudd på.

– Han er ikke vant til den kroppskontakten han møter i feltarbeidet. Han er stor, men havner på bakken med en gang noen rører ham. Dermed tror jeg motstanderne legger ekstra trykk på ham for å gjøre ham usikker. Jeg er overrasket over måten han opptrer på, sier den tidligere keeperen.

– Han har heller ikke overbevist meg på skudd fra langt hold. Han dekker målet lite, har for dårlig rekkevidde i forhold til høyden, og har gjort en del merkbare feil i det siste. En ting er å være bra med bena, men man må kunne stoppe baller også. Det er naturlig at det stilles mange spørsmål ved ham, sier Myhre.

Tviler på at Brann vil betale

Før sommeren, da optimismen rundt Sahin-Radlinger var på sitt høyeste, skrev Bergens Tidende at Brann ønsket å prøve å kjøpe østerrikeren på permanent basis fra Hannover. Keeperen skal angivelig ha en utkjøpsklausul på fire millioner kroner. Nå er ekspertene usikre på om Brann fortsatt er like interesserte.

– Etter de første ni kampene var nok Brann ganske nær å vurdere å utløse den ganske dyre opsjonen. Nå er jeg ikke sikker på at han er Brann-spiller neste sesong, sier Myhre.

– Jeg kan aldri tenke meg at de betaler utkjøpsklausulen. I så fall tror jeg heller de prøver å gå inn i nye forhandlinger med Hannover for å betale en lavere pris, sier Bergersen, som i BA skriver at «å sprenge banken for å hente Radlinger permanent, virker ikke som en god idé akkurat nå».

VG har vært i kontakt med Brann for å få en kommentar fra Sahin-Radlinger, men fikk som svar at dette ikke er mulig mandag formiddag. Til Eurosport var den østerrikske keeperen selvkritisk etter 2–0-tapet mot Vålerenga.

– Det har ikke vært min beste sesong så langt, men jeg må bare jobbe videre og forsøke å finne tilbake til det jeg kan, sa Sahin-Radlinger, som mente hans egen inngripen på VIFs åpningsmål så «elendig» ut.

Branns sportssjef Rune Soltvedt har ikke besvart VGs henvendelser.