Bendtner og Helland slår tilbake mot Eggen-kritikk

GLASGOW/OSLO (VG) Rosenborg med Nicklas Bendtner og Pål André Helland er som et Rosenborg-lag med ni mann, uttaler Nils Arne Eggen. Det vil ikke de to RBK-stjernene ha noe av.

– For å si det rett ut: Når vi har dem på banen (Helland og Bendtner), spiller vi jo med ni mann. Når Pål mister ballen nå, og det gjør han ofte, så tar han en æresrunde for å slippe å bruke krefter, før han kommer luntende etter. Som balltaper er man den nærmeste førsteforsvareren, og det er defensiv regel nummer én: Å forsøke å vinne igjen ballen med én gang. De to første sesongene til Kåre var laget fenomenalt til å vinne igjen ballen høyt, uttalte Nils Arne Eggen til Avisa Sør-Trønderlag .

De uttalelsene måtte de to kritiserte spillerne svare for etter Rosenborg sure tap mot Celtic i Champions Leagues 2. kvalifiseringsrunde .

– Eggen mener det er som å spille med ni mann med deg og Bendtner. Hva tenker du om kritikken?

– Da er det godt gjort å ligge i toppen. Da er det fantastisk av de ni andre spillerne, sier Pål André Helland med glimt i øyet på VGs spørsmål, før han blir litt mer alvorlig.

– Neida, han skal få lov til å mene det han vil, men han skal ikke ta meg på at jeg løper lite. Det kan du gjerne be de fysiske trenerne legge ned bevis på at jeg gjør. Jeg har vært bedre på det fotballmessige tidligere, men at jeg ikke løper nok, kan jeg ikke arresteres for. Det nekter jeg å godta, sier han, før vingen igjen avslutter på humoristisk vis.

– Det er vanskelig å legge fakta foran ham. Hvis han sier at to pluss to er fem, så tror folk at to pluss to er fem. Sånn er det bare i Trønderlag. Det får vi bare leve med.

Heller ikke Nicklas Bendtner, som sto for den målgivende pasningen på RBKs ene mål i Glasgow, var videre imponert over kritikken.

– Det er moderne fotball nå. Det er lenge siden han har vært involvert som fotballtrener. Han er en mann man skal ha respekt for i Rosenborg, men tidene endrer seg. Og nå har vi andre som konsentrerer seg om det. De som ikke trener lenger, bør kanskje forbli det, er danskens svar overfor VG.

Det som er sikkert, er at Rosenborg har et særdeles vanskelig utgangspunkt etter den første av to kamper mot Celtic i kampen om å nå den 3. kvalifiseringsrunden i Champions League .

Rosenborg tar med seg resultatet 1–3 til Lerkendal, der returoppgjøret spilles om en uke. Dersom de klarer å snu det til avansement, venter AEK Athens i neste runde. Dersom de ikke klarer å snu det, venter Cork i Europa Leagues 3. kvalifiseringsrunde.