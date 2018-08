AMPERT: Det var til tider amper stemning mellom spillerne og dommer Kai Erik Steen under Glimt-Odd. Ulrik Saltnes (i midten) får her gult kort. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Glimt-profil hevder dommeren kalte ham «heslig og ekkel»

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Odd 1–1) Dommer Kai Erik Steen (33) beskyldes for å ha kalt Bodø/Glimt-spiller Ulrik Saltnes (25) for «ekkel». «Løgn», svarer kamplederen.

– Hadde jeg sagt det samme til ham, så hadde jeg nok blitt utvist. Jeg synes man kan oppføre seg og ta litt selvkritikk. Han er øverste kampleder, sier Saltnes til VG.

– Hva sa han til deg?

– Han sa at jeg var en heslig og ekkel spiller, og at jeg skulle holde kjeft og komme meg bort, sier Bodø/Glimts midtbanespiller.

– Har du opplevd noe sånt tidligere?

– Nei, jeg sa det til ham at jeg aldri har opplevd det. Da sa han at «da har du ikke opplevd noe som helst», sier Saltnes.

Etter å ha oppholdt seg i dommergarderoben i en drøy time etter 1–1-kampen mellom Bodø/Glimt og Odd, kom dommer Steen ut og svarte på beskyldningene fra Saltnes. Han mener spilleren lyver.

– Det er løgn. Jeg har aldri kalt ham ekkel, sier Steen til VG og kommer med sin versjon av saken:

– Jeg og Saltnes har en dialog ute på banen der. Jeg kaller ham «usympatisk». Det er det jeg sier til ham. Jeg har aldri kalt en spiller «ekkel». Jeg kalte ham «usympatisk» fordi jeg mener han prøvde å lure meg i en situasjon der han fikk gult kort i første omgang. Han påstod at han ble løpt ned av Jone Samuelsen, og så sa jeg til ham at jeg hadde sett situasjonen, og at jeg så at han ga ham en dytt. «Nå er du bare usympatisk», sa jeg.

– Direkte ufin

Bodø/Glimt-kaptein Martin Bjørnbak, som har ansvaret for å holde dialogen med dommeren under kamp, reagerer på det han mener er «direkte ufin» oppførsel fra Kai Erik Steen.

– Jeg sier ingenting på dømmingen hans, men kommunikasjonen hans er direkte ufin mot enkelte spillere på laget mitt, sier Bjørnbak til VG.

– Som hva, for eksempel?

– Han kalte en på laget mitt for «en kynisk jævel» og sa at han skulle «holde kjeften sin». Når du kommuniserer sånn, så er det noe som skurrer for meg. Når du kommer med en tilbakemelding til ham, så blir det tilsnakk og du blir truet med gule kort. Han kan tydeligvis si hva han vil. At han sier sånt til en medspiller av meg, det synes jeg ikke er greit, sier Glimt-kapteinen.

Han sier at spillerne prøvde å snakke med dommer Steen etter kampen, men hevder det var «totalt umulig å holde en dialog».

– Gudene vet hva det var med ham, kanskje han sto opp med feil fot, sier Bjørnbak.

– «Fair» at han svarer

Kai Erik Steen mener selv at det ikke var noe uvanlig med dialogen hans med Bodø/Glimt-spillerne.

– Generelt sett synes jeg vi har en god dialog ute på banen. Det var ikke noe verre enn andre fotballkamper. Det var egentlig en helt normal kamp, sier dommeren.

Jone Samuelsen var, i likhet med Ulrik Saltnes, involvert i noen hete situasjoner under kampen, men Odds midtbanemotor reagerer ikke på dommerens oppførsel.

– Jeg har ikke noe å si på det. Jeg tipper vi er like gode som spillere. Jeg merket at jeg mistet hodet et par ganger selv. Jeg synes det er helt «fair» at han svarer tilbake, for vi kan være litt ufine med ham også. Sånn er fotballen, sier han til VG.

PS! Kristian Fardal Opseth scoret kampens første mål for Bodø/Glimt, før Espen Ruud utlignet med et frispark i krysset for Odd. Glimt innkasserte sin åttende uavgjort for sesongen, som er flest i Eliteserien, mens Odd står med kun én seier på de ni siste kampene.